Meteorologii au realizat prognoza vremii pana pe 17 iulie. Potrivit acesteia, in urmatoarele zile, temperaturile vor scadea, iar in 10-11 iulie, media zilnica a remperaturilor maxime va fi de 26 grade Celsius. Pentru saptamana viitoare, sunt estimate temperaturi maxime in crestere treptata ce vor ajunge la o medie de 32-33 grade. Temperaturile minime vor fi in medie ... citeste toata stirea