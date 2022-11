Yanis Pirvu: "Sunt fericit pentru debut si vreau sa confirm asteptarile"

Dupa ce a debutat in Liga I, la partida cu Sepsi Sfantu Gheorghe, juniorul Yanis Parvu isi doreste sa prinda cat mai multe meciuri la echipa de seniori a clubului FC Arges.Fotbalistul in varsta de 15 ani si 7 luni vrea sa confirme increderea acordata: "Am muncit mult si mi-am vazut de jocul meu pana am debutat la seniori. Am incercat mereu sa dau totul pentru echipa la care am jucat si sa progresez in fiecare zi, cu fiecare meci, cu fiecare antrenament. Inca de la primele antrenamente, ... citeste toata stirea