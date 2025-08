Incident șocant în Capitală. Un bărbat s-a trezit cu un șarpe uriaș în baia apartamentului său. Cum a ajuns reptila acolo

Un bărbat din București s-a trezit luni noaptea, 4 august, cu un șarpe uriaș în baia apartamentului său, situat în Piața Universității. Speriat, a sunat la 112, și acasă la el a fost trimis de urgență un echipaj de jandarmi, care a capturat reptila.

Șarpele, un piton regal cu o lungime de aproape un metru și jumătate, a fost găsit de bărbat în baia apartamentului său, situat la etajul 3 al unui bloc din centrul orașului. Era trecut de miezul nopții când, speriat, a sunat imediat la 112, relatează stirileprotv.ro.

„A fost semnalată prezența unui șarpe într-un apartament de pe bulevardul Nicolae Bălcescu. Reptila a fost preluată în siguranță, fiind înlăturat orice potențial risc pentru locatari”, a declarat, pentru sursa citată, Alexandru Iacob, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București.

A doua zi, bărbatul a aflat că șarpele uriaș din baia apartamentului său avea și un proprietar.

„El are un terariu, un loc special amenajat pentru el și, probabil, când am desfăcut geamul ca să îi schimb apa, a rămas întredeschis și a ieșit. S-a mai întâmplat, dar l-am găsit în casă. Însă de data asta nu l-am găsit o perioadă mai lungă de timp. Mai mult ca sigur a plecat pe coloana de apă. Noi l-am crescut ca pe un membru al familiei. Am fost convinsă că e în casă... că, într-adevăr, au stilul de a se ascunde, dar până la urmă apărea. Nu am vrut să fac rău nimănui, îmi pare rău că am deranjat”, a povestit proprietara pitonului regal.

Pitonul regal nu este un șarpe veninos, însă specialiștii avertizează că poate fi periculos și trebuie tratat cu prudență, având în vedere că este un animal sălbatic de tip constrictor.

„Această specie provine din Africa. Nu e un șarpe de mari dimensiuni și poate atinge doi metri lungime. Noi recomandăm să nu se intre în contact cu animalele sălbatice, pentru că se pot apăra și pot fi periculoase”, a declarat Mariela Vanu, purtătorul de cuvânt de la Grădina Zoologică București.

În România, astfel de reptile, precum pitonul regal – care face parte din speciile protejate – pot fi deținute de persoane particulare doar în baza unui certificat de proveniență de la o crescătorie autorizată și numai după ce au fost declarate la Direcția Sanitar-Veterinară.

