Veste mare pentru Steaua! Victor Pițurcă e dispus să vină la echipă

Victor Pițurcă este unul dintre fotbaliștii de legendă ai Stelei, sub tricoul căreia a câștigat Cupa Campionilor Europeni.

Pițurcă (66 ani) lipsește de mult timp din fotbal, ca activitate oficială, dar e gata să revină și ar face-o numai la echipa la care s-a consacrat.

"În fotbalul românesc e exclus să mai antrenez, nici cea mai mică şansă, indiferent de cine mă contactează. Este Steaua, dar nu mă refer neapărat ca antrenor. Dacă doreşte să revină, să devină club profesionist, aş putea începe activitatea. Singurul club din România e Steaua (n.r. - din partea căruia ar accepta o ofertă)", a spus Victor Piţurcă, conform digisport.ro.

”Dacă vedeţi în CV-ul meu, am antrenat naţionala, Steaua, Craiova şi Ittihad, niciodată nu mi-am permis să merg la echipe mici, de mijlocul clasamentului. Am avut cel puţin 10 oferte până acum din Golf, Rusia şi Grecia, două trei echipe din Grecia. Nu am dat curs, că nu sunt interesat. Dacă plec la Olympiakos, la naţională, la AEK, care se luptă pentru campionat, la Ittihad, e altceva. Sigur, şi situaţia să fie una bună. Nu doresc decât echipe care luptă pentru campionat, cupe europene. E prea târziu pentru mine să merg, chiar dacă sunt contracte bune", a declarat Victor Piţurcă pentru Sport Total FM.

Ultima echipă antrenată de Victor Pițurcă este Universitatea Craiova, în sezonul 2019-2020.

