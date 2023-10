Pițurcă a spus adevărul despre soția sa, care l-a tolerat 16 ani cu amanta și acum îi crește copilul FOTO

Victor Pițurcă a avut o viață complicată, fiind cuplat timp de 16 ani cu Vica Blochina, fostă balerină din Lituania, care i-a dăruit și un copil.

În tot acest timp, Piți (67 ani) a trăit și cu soția sa, mama altor doi copii ai săi. Victor Pițurcă a declarat la un podcast că îi este extrem de recunoscător Mariei (63 ani), soția sa, că s-a ocupat de familie și de educația copiilor mai mari.

„Din punctul ăsta de vedere am fost foarte norocos. Așa le spun și copiilor mei, și lui Alex, el deja are probleme. Trebuie să ai noroc. Trebuie să știi ce alegi. Așa s-a întâmplat la mine, am fost mare norocos să dau peste o femeie extrem de echilibrată. Sigur, că așa mi-am crescut-o și eu. La 17 am cunoscut-o. Ne-am cunoscut la Târgu Jiu. Ea era încă elevă la liceu.

Eu am venit la Scornicești (în perioada 1979-1983 Piți a jucat la FC Olt Scornicești), ea a terminat în momentul acela liceul, a luat la facultate, la Craiova, și s-a mutat în casa mea din Craiova. Eu făceam naveta Craiova-Scornicești. A terminat Electrotehnica, iar ultimul an l-a făcut la București”, a povestit Pițurcă despre soția sa, cu care are doi copii mari, pe Alex și pe Claudia.

Edan, fiul pe care Piți îl are cu Vica Blochina, este și el crescut acum tot de Maria Pițurcă, locuind în casa lor.

