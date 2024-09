Cum să prepari aluat de pizza din 3 ingrediente. „Îl fac o dată pe săptămână. Durează doar 5 minute"

Fosta proprietară a unei brutării a publicat rețeta pentru un aluat de pizza pe care îl face în doar 5 minute, folosind 3 ingrediente.

"Când eram copil, nu strigam niciodată "pizza!" când cineva mă întreba care este mâncarea mea preferată. Dar ca adult? O voi spune mereu și mereu. Pizza îmi dă ocazia să fiu jucăușă și creativă în bucătărie, combinând adesea mai mult decât toppingurile tradiționale.

Fiind o pasionată de pizza, fac adesea cantități mari de aluat de pizza de casă pentru a-mi face rezerve în congelator. Îmi place să organizez petreceri cu pizza cu prietenii și familia în curte, permițându-le să fie la fel de creativi cu toppingurile înainte de a-și găti creațiile într-un cuptor de pizza în aer liber", a scris Molly Allen într-un articol publicat de simplyrecipes.com.

"Am început recent să fac schimbări pentru a avea mai multe proteine în dieta mea și am dat peste mai multe filmulețe Instagram și TikTok despre aluatul de pizza cu iaurt grecesc. Ca o persoană care face întotdeauna un aluat tradițional cu drojdie uscată activă, am fost cel puțin sceptică. Nu părea posibil să amesteci făină și iaurt și să obții o crustă frumoasă.

Mă bucur atât de mult că am încercat și mă bucur atât de mult că m-am înșelat. Acum, fac acest aluat ușor pentru pizza cel puțin o dată pe săptămână. Este atât de simplu de preparat în câteva minute și nu necesită planificare prealabilă. Oferă o bază pentru o pizza de dimensiuni pe care le poți schimba după cum vrei, bogată în proteine, plus posibilitatea de a fi creativi cu garniturile sau de a păstra lucrurile simple."

Ads

Doar 3 ingrediente magice

"Acest aluat se obține dintr-un amestec de făină obișnuită, praf de copt și iaurt grecesc simplu. Este important să rețineți că acest aluat nu va produce un aluat de pizza tipic, elastic. În schimb, este un aluat moale, masticabil, ideal pentru a fi asezonat cu garniturile dvs. preferate și îl puteți prepara rapid oricând vi se face poftă de pizza.

În aluatul tradițional de pizza cu drojdie, drojdia activată se hrănește cu zahărul din aluat și eliberează dioxid de carbon. Acest proces se numește fermentare. Acest aluat de pizza rapid și ușor sare peste procesul de fermentare, valorificând puterea subproduselor din iaurt care acționează împreună cu agentul de fermentare pentru a produce o textură minunată.

Pentru această rețetă, cel mai bine este să folosiți orice tip de iaurt grecesc simplu, mai degrabă decât iaurt în stil grecesc. Eu folosesc întotdeauna iaurt grecesc degresat, dar și iaurtul cu conținut redus de grăsimi sau cu conținut complet de grăsimi este la fel de bun.

Ads

Cum să prepari aluatul de pizza cu 3 ingrediente

Pentru a face o pizza, veți avea nevoie de:

1 cană (136 g) făină de orice tip

1 linguriță praf de copt

3/4 cană iaurt grecesc

Începeți prin a preîncălzi cuptorul la 200 de grade Celsius. Tapetați o tava cu hârtie de copt.

Într-un bol, combinați făina, praful de copt și iaurtul grecesc. Amestecați cu o spatulă până când încep să se formeze cocoloașe zdrențuite. Continuați să amestecați și să frământați aluatul cu spatula, apoi cu mâinile, până când se adună, formând în cele din urmă o bilă netedă de aluat.

Se transferă aluatul pe o suprafață tapetată cu făină sau pe hârtie pergament. Folosește-ți mâinile sau un sucitor ușor înfăinat pentru a aplatiza și a modela aluatul într-o formă rotundă. Întindeți-l la grosimea dorită. Se transferă aluatul de pizza pe foaia de copt pregătită.

Ornați aluatul cu sosul și garniturile preferate. Dacă preferați o crustă mai crocantă, coaceți aluatul singur timp de 5 minute înainte de a-l acoperi și de a-l introduce din nou în cuptor pentru a termina coacerea. Coaceți pizza timp de 10 până la 20 de minute până când se umflă ușor, marginile încep să se rumenească și brânza s-a topit. Dacă nu o coaceți în prealabil, veți avea o crustă moale și fragedă.

Ads

Odată coaptă, scoateți foaia de copt din cuptor și lăsați pizza să se odihnească timp de 5 minute înainte de a o felia și de a o servi.

Sfaturi pentru prepararea aluatului de pizza cu 3 ingrediente

Dacă vi se pare că aluatul de pizza este prea umed sau lipicios în timpul frământării, adăugați cantități mici de făină pentru a-l face mai ușor de lucrat. Alternativ, dacă pare prea uscat în timpul frământării, udați-vă mâinile pentru a adăuga un strop de umiditate.

Nu exagerați cu toppingurile

Acest sfat este standard pentru orice preparare de pizza, indiferent de aluat. Cu cât sunt mai multe topping-uri, cu atât pizza este mai grea. Faceți o pizza gustoasă, dar evitați să o supraîncărcați, astfel încât crusta să se poată coace corect.

Varianta cu făină din grâu integral

"Puteți folosi absolut făină de toate tipurile pentru a face acest aluat, dar am experimentat cu un amestec jumătate-jumătate de grâu integral și făină de toate tipurile și îmi place. Face o pizza mai consistentă, cu mai multă aromă", a precizat autoarea.

Ads