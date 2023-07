Solistul trupei britanice Placebo, anchetat în Italia. Insultele adresate șefei guvernului în timpul unui concert VIDEO

Procurorii italieni au deschis o anchetă care îl vizează pe solistul trupei britanice Placebo, Brian Molko, pentru că a numit-o în mod public pe șefa guvernului, Giorgia Meloni, ”rasistă” şi ”fascistă”, scrie The Guardian, care citează presa locală.

Trupa a cântat săptămâna trecută la festivalul Sonic Park din Stupinigi, în apropiere de Torino, când Molko a adresat de pe scenă insulte la adresa Giorgiei Meloni.

”Giorgia Meloni, eşti o mizerie, fascistă, rasistă, du-te naibii!”, a strigat Molko în italiană, după cum se vede în videoclipurile fanilor de la concert postate pe reţelele sociale.

During the Stupinigi Sonic Park, the Placebo lead singer Brian Molko calls PM Giorgia Meloni 'racist, fascist', concluding 'fuck you'.

July 11, 2023 pic.twitter.com/eqmJLcH4Qp