Dominic Fritz vrea ca plafonarea adaosului comercial să fie extrem de limitată: ”O măsură socială care se aplică la toți nu mai este o măsură socială”

Dominic Fritz, președintele USR, spune că viitorul premier nu poate fi „Ciolacu II” FOTO captură video Facebook /USR

Plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază are sens doar ca o măsură ”extrem de limitată”, susține președintele USR, Dominic Fritz. El a propus moduri alternative pentru susținerea persoanelor cu venituri reduse, deoarece plafonarea adaosului la alimente este o măsură socială dacă se aplică tuturor.

„Întrebarea mare este dacă această plafonare este un instrument potrivit pentru a combate inflația și dacă este un instrument social potrivit. Eu cred că o astfel de măsură trebuie să fie extrem de limitată. Totuși, trăim într-un sistem de economie de piață, în care intervențiile statului, de obicei, și asta arată toată istoria, duc la opusul rezultatului dorit. A fost introdusă atunci, cred, ca o măsură pe trei luni, tot prelungită. Cred că trebuie să avem tăria și claritatea să lăsăm piața să seteze prețurile”, a spus Dominic Fritz, președintele USR, la RFI, marți, 16 septembrie.

În opinia lui, s-a creat „o uriașă birocrație” care să urmărească implementarea măsurii de plafonare a prețurilor. Fritz a apreciat, de asemenea, că nu se va produce „o explozie a prețurilor”, în cazul în care se va renunța la plafonare.

„Există echipe la Consiliul Concurenței, la ANAF, există echipe speciale în cadrul firmelor care trebuie să respecte această reglementare. Toată lumea produce hârtii și rezultatul s-ar putea să-l obținem și cu o competiție normală. Oricum este o competiție acerbă între supermarketuri. Oricum marjele sunt foarte mici. De aceea, eu nu cred că vom vedea o explozie de prețuri sau ce se vehiculează în spațiul public. Deci, mai mult curaj pentru a lăsa competiția pe piață să funcționeze”, a precizat președintele USR.

El a atras atenția că, în prezent, toate persoanele beneficiază de această plafonare, motiv pentru care nu mai poate fi vorba despre o măsură socială.

„O măsură socială care se aplică la toți nu mai este o măsură socială”

Pentru reglarea impactului social, pot fi aplicate alte instrumente, a subliniat Fritz.

„O măsură socială care se aplică la toți nu mai este o măsură socială. Adică și milionarul momentan profită sau presupus profită de această schemă. Iar noi, dacă vrem să avem scheme pentru cei cu puține venituri, trebuie să venim cu alte pârghii”, a transmis liderul USR.

Dominic Fritz a confirmat că în coaliție au existat discuții despre faptul că măsura plafonării nu va mai fi prelungită.

„Eu îmi amintesc de o discuție înainte de vară, în care am discutat acest lucru, în care am decis, atunci, să nu prelungim. Dar, până la urmă, nu știu cât de productiv este acum să ne contrazicem pe ce s-a agreat. Trebuie să vedem care este decizia corectă și, încă o dată, decizia este să ne întoarcem la o normalitate de competiție, de piață, pentru că nu avem niciun motiv acum să credem că supermarketurile ar face un cartel și ar decide să țină prețurile sus într-un mod artificial”, a completat el.

