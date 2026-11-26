Guvernul a aprobat joi, 26 noiembrie, o ordonanță de urgență care prelungește până la 30 iunie 2027 plafonarea adaosurilor comerciale la produsele alimentare de bază, potrivit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Prin același act normativ, mecanismul de licențiere a importurilor de produse agricole din Ucraina a fost prelungit cu încă un an, până la 31 decembrie 2027.

Măsura privind adaosurile a fost introdusă în 2023 prin OUG nr. 67/2023. Ea nu stabilește un preț final la raft și nu impune restricții cantitative. Adaosul comercial rămâne plafonat la maximum 5% cumulat pe întregul lanț de distribuție și la maximum 20% în retail.

„Plafonarea adaosurilor comerciale oprește scumpirile nejustificate la alimentele de bază, iar prelungirea licențierii pentru importurile din Ucraina asigură un mediu concurențial corect pentru producția autohtonă”, a declarat Florin-Ionuț Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Potrivit INS, citat de MADR, prețurile mărfurilor alimentare au crescut cu 3,07% în octombrie 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut. Ministerul susține că prelungirea plafonării urmărește să limiteze transferul creșterii costurilor cu utilitățile și transportul în prețurile finale ale alimentelor și să protejeze puterea de cumpărare a populației, în special a gospodăriilor cu venituri mici.

Mecanismul de licențiere a importurilor din Ucraina a fost introdus în 2023 prin OUG nr. 84/2023. El va continua să se aplice până la sfârșitul anului 2027 pentru grâu sau meslin, porumb, oleaginoase, făină de grâu, zahăr, ouă și carne de pasăre.

MADR afirmă că menținerea culoarelor de solidaritate pentru tranzitul mărfurilor ucrainene a creat premisele descărcării unor cantități importante de produse pe piața internă la prețuri de dumping. Potrivit ministerului, prelungirea licențierii protejează viabilitatea fermelor românești din sectoarele vegetal și zootehnic, sprijină procesatorii autohtoni să își valorifice producția, previne practicile comerciale neloiale și garantează trasabilitatea și respectarea normelor sanitar-veterinare.

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