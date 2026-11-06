Nazare spune că ministrul Agriculturii are dreptul să propună plafonarea adaosului comercial la toate alimentele: „Suntem la momentul în care se construiește bugetul"

Autor: Mihai Diac
Vineri, 06 Noiembrie 2026, ora 20:07
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Nazare spune că ministrul Agriculturii are dreptul să propună plafonarea adaosului comercial la toate alimentele: „Suntem la momentul în care se construiește bugetul"
Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - FOTO Hepta

Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, a declarat, vineri, 6 noiembrie 2026, în legătură cu propunerea ministrului Agriculturii, Florin Barbu, de a extinde plafonarea adaosului comercial la „toate alimentele care sunt pe rafturi”, că Finanțele nu au primit încă o astfel de propunere, dar că este „normal” ca miniștrii „să aibă inițiative”.

„Suntem la momentul în care se construiește bugetul. Le vom centraliza pe toate (n. red. - propunerile), le vom analiza, vom face un impact bugetar pentru fiecare și în momentul respectiv, în guvern, împreună cu domnul prim-ministru și cu colegii, vom lua o decizie finală”, a mai spus Nazare.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost întrebat, vineri, despre propunerea ministrului Agriculturii, Florin Barbu, privind extinderea plafonării adaosului comercial la toate alimentele de pe rafturile magazinelor.

"Nu am primit această propunere. Sunt foarte multe propuneri care apar. E normal ca miniștrii să aibă inițiative, suntem la momentul în care se construiește bugetul. Le vom centraliza pe toate (n. red. - propunerile), le vom analiza, vom face un impact bugetar pentru fiecare și în momentul respectiv, în guvern, împreună cu domnul prim-ministru și colegii, vom lua o decizie finală", a afirmat Nazare.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a avansat ideea extinderii plafonării adaosului comercial la toate alimentele de pe rafturile magazinelor, nu doar la cele de bază.

"Trebuie să avem o analiză la nivelul Guvernului. Am putea merge pe o plafonare nu numai la alimentele de bază, ci la toate alimentele care sunt pe rafturi în magazinele de retail. Trebuie să ne uităm pe inflație, trebuie să defalcăm această inflație pe subgrupe, vorbim aici de produse agroalimentare, dar și alte domenii economice", a spus Barbu.

Ministrul Agriculturii a afirmat că, din punctul său de vedere, în condițiile în care "România stă pe consum", trebuie crescut consumul, adăugând că s-ar putea "distruge inclusiv industria alimentară".

"Atunci când nu ai consum, productivitatea într-o unitate de procesare scade. Și atunci când o unitate de procesare are 600 de angajați și procesează 12 din 24 de ore, dacă consumul a scăzut, sigur își reduce activitatea și, bineînțeles, ceea ce am văzut în ultimele luni, un șomaj de peste 60.000 de oameni în industria din România", a declarat Barbu.

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