Grindeanu și-a anunțat victoria pe rețelele de socializare și i-a atacat pe cei care s-au opus propunerilor PSD. "Mă întreb dacă dorm bine"

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a anunțat oficial că, în cadrul coaliției de guvernare, s-a decis marți, 23 septembrie, menținerea plafonării adaosului comercial la 17 alimente de bază. ”Urmează ca transpunerea deciziei Coaliției să fie făcută rapid de Guvern, astfel încât termenul de 1 octombrie - la care expiră măsura - să fie prelungit”, a arătat el.

”Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la prețuri mai mici! Coaliția a decis astăzi menținerea plafonării adaosului comercial pentru aceste alimente. Mă bucur că argumentele specialiștilor PSD au fost ascultate și înțelese de partenerii de guvernare. Urmează ca transpunerea deciziei Coaliției să fie făcută rapid de Guvern, astfel încât termenul de 1 octombrie - la care expiră măsura - să fie prelungit”, a anunțat Sorin Grindeanu, marți seară, pe Facebook.

Liderul interimar al social-democraților a afirmat că o eliminare a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază ar arunca peste un milion de români în risc de sărăcie.

”Este o decizie corectă pe care noi am susținut-o, având în vedere că plafonarea a contribuit la menținerea unor prețuri mai mici la alimente și a protejat puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii. Mă întreb dacă cei care au adus public, chiar și astăzi, argumente împotriva acestei măsuri dorm bine când știu clar ce impact negativ ar aduce stoparea ei.

Ads

De aceea, le reamintesc: în condițiile creșterii explozive a prețurilor, eliminarea plafonării la alimentele de bază ar reprezenta o lovitură grea pentru puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și ar arunca peste un milion de români în risc de sărăcie și excluziune socială în 2026!”, a scris Grindeanu.

Termenul până la care 17 produse alimentare de bază aveau adaosul comercial plafonat expira pe 1 octombrie, în urma unei decizii a Guvernului Ciolacu, prelungită ulterior.

Ads