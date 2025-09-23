Ziare.com Fara Filtru: Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Grindeanu și-a anunțat victoria pe rețelele de socializare și i-a atacat pe cei care s-au opus propunerilor PSD. "Mă întreb dacă dorm bine"

Autor: Adrian Zia
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 19:44
442 citiri
Grindeanu și-a anunțat victoria pe rețelele de socializare și i-a atacat pe cei care s-au opus propunerilor PSD. "Mă întreb dacă dorm bine"
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD - FOTO Facebook/Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a anunțat oficial că, în cadrul coaliției de guvernare, s-a decis marți, 23 septembrie, menținerea plafonării adaosului comercial la 17 alimente de bază. ”Urmează ca transpunerea deciziei Coaliției să fie făcută rapid de Guvern, astfel încât termenul de 1 octombrie - la care expiră măsura - să fie prelungit”, a arătat el.

”Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la prețuri mai mici! Coaliția a decis astăzi menținerea plafonării adaosului comercial pentru aceste alimente. Mă bucur că argumentele specialiștilor PSD au fost ascultate și înțelese de partenerii de guvernare. Urmează ca transpunerea deciziei Coaliției să fie făcută rapid de Guvern, astfel încât termenul de 1 octombrie - la care expiră măsura - să fie prelungit”, a anunțat Sorin Grindeanu, marți seară, pe Facebook.

Liderul interimar al social-democraților a afirmat că o eliminare a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază ar arunca peste un milion de români în risc de sărăcie.

”Este o decizie corectă pe care noi am susținut-o, având în vedere că plafonarea a contribuit la menținerea unor prețuri mai mici la alimente și a protejat puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii. Mă întreb dacă cei care au adus public, chiar și astăzi, argumente împotriva acestei măsuri dorm bine când știu clar ce impact negativ ar aduce stoparea ei.

De aceea, le reamintesc: în condițiile creșterii explozive a prețurilor, eliminarea plafonării la alimentele de bază ar reprezenta o lovitură grea pentru puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și ar arunca peste un milion de români în risc de sărăcie și excluziune socială în 2026!”, a scris Grindeanu.

Termenul până la care 17 produse alimentare de bază aveau adaosul comercial plafonat expira pe 1 octombrie, în urma unei decizii a Guvernului Ciolacu, prelungită ulterior.

Coaliția a decis plafonarea adaosului comercial, după negocierile cu Nicușor Dan. Până când va fi prelungită măsura
Coaliția a decis plafonarea adaosului comercial, după negocierile cu Nicușor Dan. Până când va fi prelungită măsura
Liderii Coaliției de guvernare au decis marți, 23 septembrie, prelungirea plafonării adaosului comercial până la final de an, în urma discuțiilor cu președintele Nicușor Dan de la...
S-a încheiat derby-ul codașelor din Superliga românească. Ambele echipe au rămas fără victorie
S-a încheiat derby-ul codașelor din Superliga românească. Ambele echipe au rămas fără victorie
Echipa bucureşteană Metaloglobus a încheiat la egalitate luni, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia Csikszereda, în penultimul meci al etapei a zecea din Superligă. La Miercurea Ciuc,...
#plafonare adaos comercial, #Sorin Grindeanu PSD, #victorie, #mentinere plafonare , #stiri Sorin Grindeanu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ziua in care unei tari NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a dobori un avion rusesc Su-24
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Cine e romanul care vrea sa preia Nordis si sa le dea pagubitilor toate apartamentele platite
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Vești proaste pentru Șoșoacă. Parlamentul European va aproba cererea de ridicare a imunității, e sigur Cristian Preda. "Sper ca procesul care va urma să nu o transforme în victimă"
  2. Grindeanu și-a anunțat victoria pe rețelele de socializare și i-a atacat pe cei care s-au opus propunerilor PSD. "Mă întreb dacă dorm bine"
  3. Planuri pentru un guvern post-Bolojan la Cotroceni. Am putea avea premier social-democrat înainte de rotativă: „Din nefericire, nimic nu se poate fără PSD”
  4. Deficitul real al României este 10% din PIB, anunță Ciprian Ciucu. "Ar fi un semnal foarte prost să amâne CCR decizia de mâine, sau să anuleze măsurile de echilibrare"
  5. Rareș Bogdan, furibund la adresa PSD. "Au comportament schizoid. Dimineața sunt la guvernare, seara ies pe TV și atacă măsurile pe care le adoptă împreună cu cei din Coaliție"
  6. Nicușor Dan anunță că a mediat dialogul între șefii de partide și că actuala Coaliție rămâne "în formula actuală". Ce mesaj le transmite românilor nemulțumiți
  7. Guvernul Bolojan: Și blocaj, și cu demisia pe masă
  8. Reacție violentă a Dianei Șoșoacă după ce Parchetul General a cerut ridicarea imunității sale. "De abia aștept să dau foc la pușcărie și la casa de nebuni" VIDEO
  9. Reacție dură la anunțul că Diana Șoșoacă și-ar putea pierde imunitatea: ”Faptele sunt din 2021 și se prescriu în 2026. Ce ați făcut până acum?”
  10. Mihai Tudose, despre posibila demisie a lui Ilie Bolojan: "Noi nu ne-am dus la starea civilă cu Bolojan de mână. Se rezolvă în 24 de ore"