Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, sugerează plafonarea adaosului la toate alimentele: ”Dacă nu creștem consumul, putem distruge inclusiv industria alimentară”

Autor: Aniela Manolea
Joi, 05 Noiembrie 2026, ora 16:01
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Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, sugerează plafonarea adaosului la toate alimentele: ”Dacă nu creștem consumul, putem distruge inclusiv industria alimentară”
Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale FOTO /Hepta

Plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare de bază ar putea fi extinsă pentru toate alimentele, a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu (PSD), joi, 5 noiembrie. O reducere a TVA-ului la alimente nu poate fi confirmată în prezent, a mai spus oficialul.

„În momentul de față, trebuie să avem o analiză la nivelul Guvernului. Nu pot să vă spun eu dacă scădem TVA-ul la alimente, dar știți că, din 2023, noi am venit cu un pachet de măsuri privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Dacă ne uităm la inflația generală, este cu două puncte procentuale mai mare decât inflația la alimente. Înseamnă că acel mecanism a fost foarte bun. Cred că trebuie să facem o analiză în Guvernul României și am putea merge pe o plafonare nu numai la alimentele de bază, ci la toate alimentele care sunt pe rafturile magazinelor de retail”, a afirmat Florin Barbu, la Conferința Națională AGRI4FUTURE: România - Obiectiv 2035, organizată de Clubul Fermierilor Români.

Ministrul a fost întrebat dacă ia în calcul reducerea TVA la alimentele de bază, în contextul în care producătorii anunță creșteri de prețuri de cel puțin 10%, pe fondul majorării costurilor.

Referitor la posibilitatea înlocuirii actualului mecanism de plafonare a adaosului comercial, care expiră la sfârșitul anului, ministrul a precizat că trebuie analizate datele privind inflația.

„Pe data de 12 noiembrie vor ieși datele Institutului Național de Statistică. Trebuie să ne uităm la inflație, trebuie să defalcăm această inflație pe subgrupe. Vorbim despre produse agroalimentare, dar și despre domenii economice din România. Din punctul meu de vedere, pentru că așa este, România stă pe consum”, a explicat Barbu.

El a subliniat importanța menținerii consumului pentru industria alimentară.

„Noi trebuie să creștem consumul, pentru că, dacă nu creștem consumul, putem distruge inclusiv industria alimentară. Dar atunci când nu ai consum, sigur, productivitatea într-o unitate de procesare scade. Și atunci când o unitate de procesare are 600 de angajați și procesează 12 din 24 de ore, dacă consumul a scăzut, sigur, își reduce și activitatea”, a mai spus ministrul Agriculturii.

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