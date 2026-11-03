Guvernul ia în calcul prelungirea plafonării la gaze și vouchere noi pentru iarnă. "Suntem într-o situație deloc favorabilă"

Autor: Adrian Zia
Marti, 03 Noiembrie 2026, ora 18:47
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Guvernul ia în calcul prelungirea plafonării la gaze și vouchere noi pentru iarnă. "Suntem într-o situație deloc favorabilă"
Contor de gaz FOTO Pixabay

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a anunțat marți, 3 noiembrie, că autoritățile analizează oficial prelungirea schemei de plafonare a prețurilor la gaze naturale pentru a proteja populația în sezonul rece. Oficialul a recunoscut că România traversează un context energetic extrem de dificil, marcat de deficite de producție, fapt care obligă Executivul să regândească urgent sistemul de ajutoare și vouchere pentru consumatorii vulnerabili.

Șeful de la Energie a subliniat că actualul cadru de sprijin nu mai corespunde realității economice, în condițiile în care Capitala a ajuns să aibă cea mai scumpă electricitate din Europa raportat la puterea de cumpărare.

„Ne-am propus să trecem această iarnă. Suntem într-o situație deloc favorabilă, care, din păcate, nu s-a mai întâlnit în ultimii ani. Consumatorul vulnerabil a fost mai puțin vizualizat și, ca atare, ne interesează într-un mod explicit să găsim modalități de a ajuta consumatorul vulnerabil. Deocamdată, schema existentă pleacă de la acest venit, venitul pe care îl are un membru al familiei la nivel de lună. Luăm în considerare analiza acestui voucher, pentru că ele trebuie să fie în concordanță cu realitățile care sunt în momentul de față. Primul element e să avem capacitate de producție”, a declarat Chisăliță la Antena 3 CNN.

Calcule guvernamentale pentru noile praguri de venit

Ministerul Energiei a demarat o serie de consultări cu Ministerul Muncii pentru a stabili noile limite financiare de la care cetățenii pot solicita sprijin direct pentru achitarea facturilor.

„Aici avem discuții cu Ministerul Muncii, să venim cu mecanisme. Pragurile trebuie regândite.”

Chisăliță a refuzat să înainteze o cifră fixă pentru viitoarele vouchere, însă a indicat un calendar strâns pentru adoptarea actelor normative care vor reglementa ajutoarele de iarnă.

„Nu pot să vă dau un răspuns, e în discuții cu Ministerul Muncii. Până la final de an, poate chiar noiembrie, să avem în mod concret ce măsuri vom avea.”

Întrebat despre scenariul majorării pragului de venit până la valoarea de 3.500 de lei, oficialul a nuanțat datele din programul politic, în timp ce pe zona de reduceri de taxe a preferat să paseze responsabilitatea către Ministerul Finanțelor, condus de Alexandru Nazare.

„E nevoie de o creștere, dar în program e un mod maximal. Sunt mai multe modele.”

Plafonarea la gaze, extinsă din cauza producției interne insuficiente

Decizia de a menține prețurile reglementate la gaze este argumentată tehnic prin riscul unei explozii a tarifelor în cazul unei liberalizări premature a pieței, pe fondul unui deficit de resurse proprii.

„Avem în calcul prelungirea schemei la gaze. Avem cantități sub ceea ce consumăm. Pentru a ajunge în piața liberalizată e nevoie de 12 luni. E o chestiune necesară și normală. Orice altă abordare ne-ar arunca în situația pe care am avut-o la electricitate. Dacă decizia de prelungire a plafonării se va lua, da, vom avea iarna viitoare prețuri asemănătoare la gaze”, a conchis noul ministru al Energiei.

Deși prioritatea zero a mandatului său rămâne protejarea populației sărace, ministrul a precizat că au fost inițiate discuții și cu reprezentanții Consiliului Concurenței și ai mediului de afaceri pentru a atenua impactul facturilor asupra industriei.

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