Plafonarea prețului la gaze pentru consumatorii casnici ar putea fi prelungită și după termenul de 31 martie 2027, a anunțat ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță. Ministerul Energiei a pus în transparență decizională un proiect de ordonanță care prelungește termenul pentru liberalizarea pieței gazelor cu un an.

Eliminarea plafonării prețului la gaze ar putea dubla costurile pentru consumatorii casnici, cred furnizorii. Prețurile ar putea chiar scădea după ordonanță, susține Chisăliță, fostul președinte al Asociației Energia Inteligentă.

„Această ordonanță, pe lângă acest preț administrativ, care va determina lipsa creșterii prețului gazelor naturale la nivelul consumatorului casnic și țînând seama de evoluții care sunt la momentul de față la nivelul prețului din octombrie 2026, estimăm că discutăm de o scădere a prețului la consumatorul casnic. Asta dacă celalelte două componente tarife, respectiv aspecte fiscale nu se vor modifică”, a declarat ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, la TVRInfo.

Guvernul Niculescu are în vedere și alte măsuri care să încurajeze concurența pe piața gazelor.

„Această ordonanță a venit la pachet cu o serie de măsuri pe care le considerăm foarte importante pentru a pregăti faza post preț administrativ, o fază în care concurența care ar trebui să fie pe piață poate să determine prețuri mai mici decât cele care rezultă în urmă aplicării acestei ordonanțe”, a mai spus ministrul Energiei.

Liberalizarea pieței gazelor din România a fost amânată în mod repetat din 2014 până în prezent.

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