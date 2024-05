Ministrul Energiei apără schema de compensare-plafonare a prețurilor la energie. Cu cât au scăzut prețurile pe facturi, potrivit Guvernului

Menţinerea schemei de compensare-plafonare este o idee corectă în contextul în care instabilitatea regională este încă semnificativă, dar e corect să ne preocupăm încă de pe acum de ce se va întâmpla de la anul, a declarat, joi, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, într-o conferinţă de presă.

„Am menţinut schema de compensare-plafonare şi cred că este o idee corectă, în contextul în care instabilitatea regională este încă semnificativă. Ştiţi bine că am optimizat Ordonanţa 27 şi acum o lună şi ceva am văzut efecte şi la consumatori. Au început să scadă facturile la gaze cam cu 15% în evaluarea noastră, la energie electrică, pentru cei cu un consum de peste 300 kilowaţi/h pe lună, cam cu 10%, poate chiar un pic mai mult decât atât. Şi asta înseamnă că există o concurenţă sub plafonul final la consumator. Furnizorii se luptă între ei să asigure un preţ cât mai mic la factură, pentru că altfel riscă să piardă clienţi. E corect să ne preocupăm încă de pe acum de ce se întâmplă de la anul. Sigur că noi vom monitoriza se se întâmplă între timp. Dacă va fi nevoie, vom menţine această schemă de compensare-plafonare şi cu discuţii la Bruxelles, pentru că asta trebuie făcută în nişte condiţii la nivel european. Dacă nu vom putea să o menţinem în forma actuală, cu siguranţă vom găsi o variantă să-i protejăm pe românii vulnerabili. De fapt, aceasta este şi direcţia europeană: să nu dai un sprijin pentru toţi consumatorii", a afirmat Burduja.

Ads

România nu se află sub nicio procedură de infringement pe subiectul compensării-plafonării preţului la energie pentru toţi consumatorii finali

„România a echivalat cumva un consum mai mic de energie într-o situaţie vulnerabilă din punct de vedere financiar pentru o gospodărie. Nu e o echivalare perfectă, e una aproximativă. Atunci, cu siguranţă, trebuie găsit un set de criterii prin care să identificăm, într-adevăr, consumatorii vulnerabili şi să direcţionăm sprijinul doar acolo. Nu avem procedură de infringement declanşată.

Am discutat amplu cu Comisia Europeană pe acest subiect. E adevărat, Comisia Europeană împinge statele-membre să treacă în termenul cel mai scurt la o liberalizare totală a pieţei, dar, având în vedere situaţia regională, având în vedere că România întotdeauna a fost disponibilă să ajute şi Republica Moldova, fraţii noştri de peste Prut, şi Ucraina, în perioada recentă, sunt nişte circumstanţe atenuante pe care le avem, pentru a păstra o prudenţă mai mare în modul în care gestionăm preţul la consumatorul final", a explicat ministrul.

OUG 27/2022, cu modificările şi completările ulterior prevede, pentru perioada 1 ianuarie 2023 - 31 martie 2025, un preţ final plafonat la consumul de energie electrică şi de gaze naturale.