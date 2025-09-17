L-a convins PSD pe Bolojan? Premierul nu mai exclude prelungirea plafonării la alimentele de bază după 1 octombrie. Când este așteptată decizia finală SURSE

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 16:48
612 citiri
Premierul Ilie Bolojan FOTO Facebook /Ilie Bolojan

PSD, PNL, USR și UDMR au discutat în ședința coaliției de la Palatul Victoria de miercuri, 17 septembrie, posibilitatea ca plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază să continue după 1 octombrie, spun surse politice.

Subiectul, unul extrem de delicat, care a creat tensiuni în ultimele zile în coaliție, a fost discutat în contradictoriu și în spațiul public, prin declarații acide venite ori de la PSD, ori de la PNL. Pe 12 septembrie, surse din PSD au declarat pentru Libertatea că premierul Ilie Bolojan a cerut într-o ședință de coaliție din luna iunie ca plafonarea să nu mai continue din 1 octombrie. În replică, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a spus o zi mai târziu că decizia neprelungirii s-a luat în coaliție și că nimeni nu s-a opus.

În ședința Coaliției de miercuri, 17 septembrie, partidul condus de Sorin Grindeanu ar fi prezentat un document cu ajutorul căruia a explicat, cu date concrete, motivul pentru care plafonarea la alimente trebuie prelungită, nu suspendată.

De data aceasta, se pare, premierul nu a mai fost inflexibil și, mai mult, nu a refuzat propunerea social-democraților. El ar fi cerut răgaz de o săptămână ca să studieze documentul venit de la PSD și să ceară și alte date înainte să ia o decizie finală, potrivit surselor Libertatea.

Nu doar PSD dorește prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază după 1 octombrie, ci și USR și UDMR.

Decizia finală este așteptată la sfârșitul lunii septembrie.

#plafonare preturi alimente, #PSD, #bolojan premier, #prelungire plafonare , #reforma
