Guvernul, criticat din interior. Lider PSD: „Ar crește riscul ca un milion de români să ajungă în sărăcie"

Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 16:24
Guvernul, criticat din interior. Lider PSD: „Ar crește riscul ca un milion de români să ajungă în sărăcie"
Ștefan Radu Oprea, secretarul general al Guvernului - FOTO Facebook Ștefan Radu Oprea

Secretarul general al Guvernului critică Executivul. Radu Oprea (PSD) avertizează că renunțarea la plafonarea prețurilor la alimentele de bază ar putea avea consecințe grave pentru populație, în special pentru cei cu venituri mici. Într-un mesaj postat pe Facebook, oficialul susține că măsura a avut efecte pozitive vizibile și că eliminarea acesteia ar provoca o creștere a inflației cu cel puțin două puncte procentuale.

Acesta reamintește că, înainte de plafonare (iunie 2023), prețurile la alimentele de bază crescuseră accelerat: +15% la lapte și pâine, +27% la brânză, +29% la ouă, +33% la cartofi, +55% la zahăr, +31% la unt, +14% la carnea de pui și +16% la carnea de porc.

În schimb, la un an de la aplicarea măsurii, inflația pe segmentul alimentelor de bază a coborât la 1,1%, de la o medie de 18%, iar producția de carne de porc și de pasăre a înregistrat creșteri de peste 8%.

„Trebuie menținută plafonarea la alimentele de bază❗️ De ce❓️ 1️⃣ Pentru că înainte de plafonare (iunie 2023) toate știrile erau despre creșterea prețurilor la alimente. Vă readuc aminte: +15% la lapte și pâine, +27% la brânză, +29% la ouă, +33% la cartofi, +55% la zahăr, +31% la unt sau +14% la carnea de pui și +16% la carnea de porc; 2️⃣ pentru că la 1 an de zile de la aplicarea măsurii de plafonare inflația era de 1,1% la alimentele de bază scăzând de la media de 18%; 3️⃣ pentru că, în ciuda încercării de a speria cetățenii, nu a fost penurie de alimente, din contră, în anul 2024 producția de carne de porc a crescut cu 9,2% și cu 8,7% cea de carne de pasăre; 4️⃣ pentru că inflația care va crește cu cel puțin 2 puncte procentuale, dacă plafonarea la alimentele de bază dispare, nu afectează pe toți în mod egal. Va fi resimțită în special de cei cu venituri mici. Ar crește riscul pentru 1 milion de români să ajungă în zona sărăciei și a excluziunii sociale. Creșterea tensiunilor sociale ar putea fi dramatică. #PSD susține continuarea măsurii de plafonare la alimentele de bază cu atât mai mult cu cât inflația tinde să treacă de 10%”, a scris pe Facebook Radu Oprea.

De ce nu se înțeleg PSD și PNL pe reforma administrativă? Analistul Cristian Andrei: „Nu doresc niciunii să piardă puținul control politic pe care-l mai au prin primari”
De ce nu se înțeleg PSD și PNL pe reforma administrativă? Analistul Cristian Andrei: „Nu doresc niciunii să piardă puținul control politic pe care-l mai au prin primari”
PSD și PNL nu reușesc să cadă de acord asupra reformei administrative, iar conflictul dintre cele două partide amenință să blocheze agenda guvernamentală pentru următoarea perioadă....
Ministrul Economiei, despre plafonarea prețurilor la alimente: „Decizia se ia în unanimitate în coaliție. Sunt măsuri care afectează și oamenii”
Ministrul Economiei, despre plafonarea prețurilor la alimente: „Decizia se ia în unanimitate în coaliție. Sunt măsuri care afectează și oamenii”
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat sâmbătă seară, la Digi24, că hotărârea privind prelungirea sau eliminarea plafonării prețurilor la alimente va fi luată doar prin consens...
