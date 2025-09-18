Kelemen Hunor susţine prelungirea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, însă spune că nu a fost luată o decizie în coaliţie

Kelemen Hunor susţine prelungirea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, însă spune că nu a fost luată o decizie în coaliţie
Kelemen Hunor, președintele UDMR - FOTO Hepta

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, 18 septembrie, că se vede în statistici că din 2023, de când a fost introdusă plafonarea prețului la alimentele de bază, s-a păstrat un preț mai rezonabil, iar săptămâna viitoare, în ședința coaliției, aceasta va fi poziția UDMR, să se păstreze cel puțin șase luni de zile plafonarea adaosului comercial.

El a mai spus că a fost o discuție în guvern, dar în coaliție nu a existat o decizie privind plafonarea.

Președintele UDMR a declarat la Antena 3, despre plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, că nu a existat o decizie în coaliție.

”În primul rând, nu a fost o discuție în coaliție. E coaliție și când stau la ședința de guvern, e coaliție și cu vicepremierii când discută premierul, a fost o discuție în guvern, dar în coaliție nu a existat o decizie. Pe de altă parte, în momentul când noi am crescut TVA-ul și au crescut prețurile la energie, inflația e aproape de zece la sută. În septembrie va depăși 10% categoric, indiferent cine ce spune”, a spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor a precizat că el este în favoarea păstrării acestei plafonări. ”Eu am spus în coaliție că eu sunt pentru a păstra această plafonare, oamenii trebuie să simtă că-s protejați. Sunt unele chestiuni care nu depind neapărat de noi sau doar într-o mică măsură, dar sunt chestiuni care țin de noi – să protejăm oamenii de inflație mare și asta se vede în statistici că din 2023, de când a fost introdusă această plafonare, în acele segmente s-a păstrat un preț mai rezonabil, trebuie păstrat și săptămâna viitoare asta va fi poziția noastră – să păstrăm cel puțin șase luni de zile plafonarea adaosului comercial”, a subliniat Kelemen Hunor.

