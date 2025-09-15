PSD ia în calcul să treacă prin Parlament prelungirea plafonării prețului la alimente - SURSE

Autor: Mihai Diac
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 19:32
509 citiri
PSD ia în calcul să treacă prin Parlament prelungirea plafonării prețului la alimente - SURSE
Liderii PSD și PNL, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan - FOTO Hepta, arhivă

PSD ia în calcul ideea de a introduce în Parlament și apoi de a căuta o majoritate parlamentară care să voteze menținerea plafonării prețurilor la alimentele de bază.

O asemenea inițiativă legislativă ar fi lansată dacă premierul Bolojan va continua să nu răspundă la acuzațiile conform cărora ideea de anulare a plafonării nu a fost discutată în coaliția de guvernare, explică surse politice din PSD, citate de Gândul la data de 15 septembrie 2025.

Dacă premierul Bolojan nu renunță la această idee, plafonarea prețurilor la alimentele de bază ar urma să înceteze la data de 1 octombrie 2025.

„Dacă Bolojan continuă să se împotrivească, în ciuda evidențelor, atunci luăm în calcul să o facem prin Parlament”, precizează sursele politice.

Anterior acestor declarații venite "pe surse", președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, sublinia că decizia de eliminare a plafonării la alimente nu s-a luat în coaliție și nu are acordul PSD.

„Este o decizie pe care nu am discutat-o în coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord! Specialiștii spun că ridicarea plafonării ar crește imediat inflația cu încă 2-3 puncte procentuale, consumul ar scădea, iar puterea de cumpărare a românilor se va prăbuși", declara Grindeanu.

Apoi însă, la puțin timp după declarația lui Grindeanu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, declara, citată de Gândul, că „decizia neprelungirii plafonării prețurilor la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare”.

