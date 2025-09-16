PSD vrea să depună un proiect de lege privind menținerea plafonării la alimentele de bază, după ce premierul a decis renunțarea la această măsură

Autor: Daniel Groza
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 13:46
320 citiri
PSD vrea să depună un proiect de lege privind menținerea plafonării la alimentele de bază, după ce premierul a decis renunțarea la această măsură
PSD vrea să mențină plafonarea cu orice preț FOTO Pixabay

PSD ia în calcul depunerea unui proiect legislativ pentru menținerea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, după ce premierul a decis renunțarea la această măsură de la 1 octombrie.

Decizia a stârnit tensiuni în interiorul Coaliției, social-democrații acuzând că subiectul nu a fost discutat și avertizând că eliminarea plafonării va lovi în categoriile vulnerabile și va alimenta inflația, arată Hotnews.ro.

„Plafonarea adaosurilor la alimente este o barieră împotriva creșterii speculative a prețurilor la cele 17 alimente de bază! Deci este 100% sigur că dacă se înlătură plafonul vor crește prețurile la alimentele esențiale! Asta înseamnă sărăcirea cetățenilor români cu venituri mici și creșterea profiturilor pentru marile lanțuri de magazine”, a scris Marius Budăi, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Acesta a afirmat că PSD nu va permite creșterea prețurilor la alimente.

„Le cer celor de la PNL și USR să explice propriilor alegători de ce vor să le crească prețurile la alimente și ce înțelegere au cu marii retaileri. Ce îi mână pentru a lua astfel de decizii profund anti-sociale și anti-naționale în aceste momente și așa dificile? Eu le spun că nu au fost votați de retaileri, ci de cetățenii români. Și le mai spun ceva: PSD nu va permite acest lucru! Avem planul B dacă premierul nu va prelungi plafonarea”, arată Budăi.

PSD ia în considerare să depună proiect în Parlament pentru continuarea plafonării adaosului comercial la produsele de bază, conform surselor HotNews.

Florin Cîțu, despre plafonarea prețului la alimente: "Cel mai ieftin populism socialist. A adus penurie și sărăcie în comunism și asta o să aducă și acum"
Florin Cîțu, despre plafonarea prețului la alimente: "Cel mai ieftin populism socialist. A adus penurie și sărăcie în comunism și asta o să aducă și acum"
Fostul premier Florin Cîțu critică dur ideea PSD de a încerca să prelungească plafonarea prețurilor la alimentele de bază, în ciuda inițiativei premierului Ilie Bolojan de a anula...
PSD ia în calcul să treacă prin Parlament prelungirea plafonării prețului la alimente - SURSE
PSD ia în calcul să treacă prin Parlament prelungirea plafonării prețului la alimente - SURSE
PSD ia în calcul ideea de a introduce în Parlament și apoi de a căuta o majoritate parlamentară care să voteze menținerea plafonării prețurilor la alimentele de bază. O asemenea...
#plafonare preturi alimente, #PSD, #premier, #alimente de baza , #stiri preturi
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Novak Djokovic, mesaj clar pentru sarbi dupa ce si-a luat familia si s-a mutat in Grecia
a1.ro
Iti mai aduci aminte de Cristi din Banat, artistul care facea furori cu piesa "Ca o apa cristalina"? Cat de schimbat e in prezent
DigiSport.ro
Gata! Fabrizio Romano a facut anuntul despre Cristi Chivu la Inter

Ep. 129 - Rușii râd de noi!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. PSD vrea să depună un proiect de lege privind menținerea plafonării la alimentele de bază, după ce premierul a decis renunțarea la această măsură
  2. România, cea mai mică rată a locurilor de muncă vacante din UE. Care sunt domeniile în care s-a înregistrat cea mai importantă scădere
  3. Investiție uriașă a unei companii importante din China, care a ales România după ce a evaluat varianta Ungaria
  4. Aderarea la euro aduce panică în Bulgaria, după o teorie propagată de un grup religios despre bancnota care ar înfățișa diavolul
  5. Prețul energiei ar putea să înceapă să scadă pentru români. O nouă termocentrală ar urma să fie pusă în funcțiune în jumătate de an
  6. Criza afectează și industria auto din România. Dacia și Ford înregistrează scăderi semnificative ale producției
  7. Inflație de 15% în România, pe final de an. Un fost ministru prevede un scenariu apocaliptic: "Am făcut un calcul și vă spun"
  8. Rata șomajului scade la 6% - TradeVille
  9. Taxă pentru accesul pe Transfăgărașan. Aglomerația de pe celebrul drum ar putea fi rezolvată în acest fel
  10. Un bărbat s-a căsătorit cu un chatbot pe care l-a cunoscut pe o aplicație de dating. „Abia aștept să petrec timp cu tine”