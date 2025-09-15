Florin Cîțu, despre plafonarea prețului la alimente: "Cel mai ieftin populism socialist. A adus penurie și sărăcie în comunism și asta o să aducă și acum"

Autor: Mihai Diac
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 20:09
Florin Cîțu, despre plafonarea prețului la alimente: "Cel mai ieftin populism socialist. A adus penurie și sărăcie în comunism și asta o să aducă și acum"
Florin Cîțu, fost premier - FOTO Hepta

Fostul premier Florin Cîțu critică dur ideea PSD de a încerca să prelungească plafonarea prețurilor la alimentele de bază, în ciuda inițiativei premierului Ilie Bolojan de a anula această plafonare, începând cu data de 1 octombrie 2025.

"Plafonarea nu e politică socială; este cel mai ieftin populism socialist. A adus penurie și sărăcie în comunism și asta o să aducă și acum", transmite Cîțu într-un mesaj postat pe Facebook.

După cum se știe, Cîțu a fost ministru de Finanțe, apoi a devenit prim-ministru și președinte al PNL. După ce și-a pierdut aceste funcții, Cîțu a criticat permanent disponibilitatea PNL de a guverna în alianță cu PSD.

"Socialiștii au sărit în apărarea intervenției cu bocancii în economie: plafonarea prețurilor la alimente. Normal — o măsură socialistă apărată de socialiști", scrie Florin Cîțu. El face astfel aluzie la ideea exprimată de președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care declara că ideea eliminării plafonării la alimente nu a fost discutată în coaliția de guvernare și că această idee nu are sprijinul PSD.

Surse din PSD au dezvăluit că social-democrații iau în calcul să introducă în Parlament o inițiativă legislativă prin care să impună menținerea plafonării prețurilor alimentelor de bază.

PSD ia în calcul să treacă prin Parlament prelungirea plafonării prețului la alimente - SURSE
PSD ia în calcul să treacă prin Parlament prelungirea plafonării prețului la alimente - SURSE
PSD ia în calcul ideea de a introduce în Parlament și apoi de a căuta o majoritate parlamentară care să voteze menținerea plafonării prețurilor la alimentele de bază. O asemenea...
Sorin Grindeanu cere ANAF-ului să verifice adaosul comercial pentru alimentele de bază. Șeful PSD acuză comercianții că au majorat deja prețurile
Sorin Grindeanu cere ANAF-ului să verifice adaosul comercial pentru alimentele de bază. Șeful PSD acuză comercianții că au majorat deja prețurile
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a solicitat ANAF să efectueze controale pentru a verifica dacă comercianții respectă limitele de adaos comercial – 20% pentru alimentele de...
#plafonare preturi alimente, #alimente de baza, #preturi alimente baza, #preturi alimente scumpiri, #ilie bolojan, #Florin Citu, #PSD , #preturi alimente
