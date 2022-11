Ce categorii de consumatori vor beneficia de plafonarea preţului energiei la 1 leu. Precizările premierului

Premierul Nicolae Ciucă a dat detalii luni, 14 noiembrie, despre categoriile care vor intra în plafonarea preţului energiei la 1 leu.

Acestea sunt menționate în modificările care se vor aduce în Parlament la Ordonanţa 119 din energie.

”Este foarte limpede că tot ceea ce am discutat şi am stabilit prin ordonanţă, ultima ordonanţă, se va aplica, este o ordonanţă pe care am gândit-o astfel încât să putem să venim în sprijinul românilor şi al economiei, iar chestiunile care mai erau de amendat în Parlament sunt cele prin care vom regla acele chestiuni cu serviciile publice, astfel încât să poată să beneficieze de preţul stabilit pentru 1 leu”, a spus Nicolae Ciucă la Parlament.

Întrebat care sunt categoriile care vor intra în preţul plafonat, premierul a spus că este vorba de familile monoparentale sau cele care au mai mult de trei copii, bisericile, societăţile de apă-canal, care asigură utilităţile publice.

El a menţionat că nu s-a discutat despre introducerea în această categorie de plafonare şi a aeroporturilor.

”Ultima discuţie pe care am avut-o în coaliţie a fost să raportăm la luna în curs, la anul 2022, nu la anul trecut, pentru că a fost o problemă legată de modul în care s-a desfăşurat activitatea pe perioada pandemiei”, a mai spus premierul, despre modul în care se va face calculul.

Ads