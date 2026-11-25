Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat miercuri în transparență decizională proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului prin care se prelungește aplicarea a două măsuri esențiale pentru protejarea consumatorilor și a fermierilor români, respectiv limitarea adaosurilor comerciale la produsele alimentare de bază (OUG nr. 67/2023) și mecanismul de licențiere pentru produsele agricole provenite din Ucraina (OUG nr. 84/2023).

Conform unui comunicat al ministerului, actul normativ vine ca răspuns la presiunile economice actuale generate de evoluția prețurilor la energie electrică și carburanți, precum și de tensiunile geopolitice din regiune și din zona Golfului, care continuă să influențeze costurile pe întreg lanțul agroalimentar.

Astfel, măsura de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare de bază se va prelungi cu încă 6 luni, urmând să se aplice până la data de 30 iunie 2027 inclusiv.

'Acest mecanism nu fixează prețul final la raft și nu impune restricții cantitative, ci plafonează marjele comerciale la maximum 5% cumulat pe lanțul de distribuție și maximum 20% la retail, menținând astfel concurența liberă 'sub plafon' și libertatea de negociere între producători și procesatori. Măsura este cu atât mai necesară în contextul în care, potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică (INS), în luna octombrie 2026 mărfurile alimentare au înregistrat o creștere anuală de 3,07%. Prelungirea plafonării are rolul de a preveni transferul accelerat al costurilor cu utilitățile și transportul în prețul final și de a proteja puterea de cumpărare a populației, în special a gospodăriilor cu venituri mici', se menționează în comunicat.

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Totodată, proiectul prevede extinderea cu un an, de la 31 decembrie 2026 până la data de 31 decembrie 2027 inclusiv, a mecanismului de consultare și reacție coordonată privind autorizarea exporturilor de produse agricole din Ucraina, aplicabil pentru grâu sau meslin, porumb, oleaginoase, făină de grâu, zahăr, ouă și carne de pasăre.

'Menținerea culoarelor de solidaritate pentru tranzitul mărfurilor ucrainene a creat premisele descărcării unor cantități importante de produse pe piața internă la prețuri de dumping, iar prelungirea licențierii protejează viabilitatea fermelor românești din sectoarele vegetal și zootehnic', se arată în comunicat.

În același timp, măsura sprijină procesatorii autohtoni să își valorifice producția, previne practicile comerciale neloiale și garantează trasabilitatea și respectarea normelor sanitar-veterinare, subliniază sursa citată.

'Continuăm să intervenim echilibrat și responsabil acolo unde piața are nevoie de stabilitate. Pe de o parte, ne asigurăm că românii au în continuare acces la alimente de bază la prețuri corecte, fără creșteri speculative generate de costurile la energie și combustibili. Pe de altă parte, le oferim fermierilor și procesatorilor români predictibilitate și protecție în fața importurilor masive, menținând echilibrul producției interne și siguranța alimentară a țării', a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuț Barbu, citat în comunicat.

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