Proces de plagiat în lumea muzicii. Miley Cyrus ar fi copiat o melodie Bruno Mars pentru hitul său "Flowers"

Cântăreaţa americană Miley Cyrus a fost dată în judecată de o companie care susține că hitul internațional 'Flowers' a copiat o melodie a lui Bruno Mars lansată în 2012, 'When I Was Your Man', o asemănare discutată online încă de la apariția piesei.

Procesul a fost intentat de Tempo Music Investments, care deține drepturile parțiale asupra piesei lui Bruno Mars, nu de artist sau de casa lui de discuri.

După cum relatează Entertainment Weekly, plângerea a fost depusă luni, la Los Angeles. „Este incontestabil, având în vedere combinaţia şi numărul de asemănări dintre cele două înregistrări, că Flowers nu ar exista fără When I Was Your Man”, se arată în plângere.

„'Flowers' reproduce multe dintre elementele melodice, armonice şi textuale” ale cântecului lui Bruno Mars, continuă aceasta.

Contestaţia o vizează pe Miley Cyrus, pe co-autorii melodiei „Flowers”, Sony Music şi Apple. Aceasta solicită despăgubiri, oprirea distribuirii cântecului şi interzicerea interpretării acestuia de către Miley Cyrus.

Bruno Mars nu este implicat în cerere. Tempo Music Investments deţine catalogul lui Philip Lawrence, co-autor al piesei „When I Was Your Man”. În această calitate, compania o dă în judecată pe Miley Cyrus.

„Flowers”, hitul mondial din 2023 care i-a adus lui Miley Cyrus premiul Grammy pentru Înregistrarea anului, a fost comparat cu „When I Was Your Man” încă de la lansare. Versurile cântecului, văzute ca un mesaj către fostul ei soţ Liam Hemsworth, păreau să le reproducă pe cele ale lui Bruno Mars.

„I can buy myself flowers/ Write my name in the sand/ Talk to myself for hours/ Say things you don't understand/I can take myself dancing/ And I can hold my own hand/ Yeah, I can love me better than you can”, sunt versurile de la refrenul lui Miley Cyrus.

„I should've bought you flowers/ And held your hand/ Should've gave you all my hours/ When I had the chance/ Take you to every party 'cause all you wanted to do was dance/ Now my baby's dancing/ But she's dancing with another man”, cântă Bruno Mars în al său.

Pe reţelele de socializare, unii fani au speculat că referinţa nu a fost întâmplătoare. În singurul videoclip cunoscut de la nunta lui Miley Cyrus şi Liam Hemsworth, tinerii căsătoriţi dansau pe... o melodie a lui Bruno Mars.

