Mircea Geoană, actual secretar general adjunct al NATO și posibil candidat la alegerile prezidențiale din toamnă, este acuzat de plagiat în teza sa de doctorat susținută în 2005 la Academia de Studii Economice (ASE). Emilia Șercan a publicat o investigație în publicația PressOne.ro că Geoană a preluat zeci de pagini din rapoartele anuale prezentate Congresului SUA de președinții Bill Clinton și George W. Bush, fără a folosi ghilimele sau atribuire.

Teza de doctorat a fost susținută după 12 ani de studii doctorale și avea ca subiect integrarea României în structurile euro-atlantice. Cu toate acestea, subiectul principal este tratat pe doar 1,4% din lucrare, în timp ce mare parte din text se concentrează pe economia americană, inclusiv pe politicile Rezervei Federale și evoluția NASDAQ.

Geoană, care a avut o carieră în diplomație, inclusiv ca ambasador al României în SUA și ministru de externe, nu menționează momente-cheie din procesele de aderare la NATO și UE în teză. În discuția cu PressOne, Geoană a negat neconvingător acuzațiile de plagiat, afirmând că a lucrat „onest” și „sârguincios” la lucrare.

Ads

"Vă spun la modul cel mai onest că l-am făcut cu toată inima și l-am făcut, cum se spune, sârguincios, și cât de mult se putea pe vremea respectivă făcând, muncind la el. Adică să mă apuc să copiez de la alții, nu prea e felul meu. Dacă e ceva, mă rog, dar nu, nu, nu..A fost, a fost muncis și făcut pe bune", a declarat Mircea Geoană.

În plus, teza conține 78 de pagini plagiate, inclusiv grafice și tabele. Plagiatul a fost realizat prin traducerea textelor din rapoartele „Economic Report of the President”, prezentate de Clinton în 1999 și Bush în 2002 și 2003. Aceste documente nu sunt citate în teza lui Geoană și nu apar în bibliografie.

Investigația PressOne a scos la iveală și alte nereguli, precum lipsa metodologiei de cercetare și contribuțiile proprii limitate la o pagină și un sfert, într-o lucrare de 279 de pagini. De asemenea, multe dintre graficele și tabelele din lucrare sunt plagiate, unele fiind copiate direct în limba engleză.

Mircea Geoană a fost admis la doctorat în 1993, deși nu avea studii economice, fiind inginer și absolvent de drept. Contextul admiterii sale la doctorat, într-o perioadă în care titlurile de doctor în economie erau rare, ridică și el semne de întrebare.

Ads

Ce spune unul dintre profesorii care au analizat teza lui Geoană

Profesorul universitar Radu Mușetescu este unul dintre cei care în urmă cu aproape 20 de ani a analizat teza despre integrarea României în Structurile Euro-Atlantice. Atunci a constatat că lucrarea depășea standardele de corectitudine în ceea ce privește plagiatul, arată adevarul.ro

El a dezvăluit faptul că a avut curiozitatea de a analiza teza cu trei softuri anti-plagiat. Rezultatul a fost că teza din 2005 depășește chiar și standardele de corectitudine actuale.

„Având acces la teză încă de pe atunci, odată cu discuțiile din prezent, m-a interesat, de curiozitate, cum stă aceasta la capitolul programelor de anti-plagiat. Indicatorii sunt relevanți și vorbesc de la sine. După ce a fost trecută prin 3 softuri anti-plagiat recunoscute național și internațional – Turnitin, Plagiarism Detector și Sistemantiplagiat.ro - concluzia este că gradul de similitudine cu alte lucrări sau documente scrise anterior nu depășește nivelul de 0.9% (de fapt, titluri de documente și texte legale). Așadar, nici vorbă de plagiat. La nivelul anului 2005, teza depășea standardele de corectitudine din 2024”, a adăugat Radu Mușetescu.

Ads

Concluzia profesorului este că în anul electoral 2024 ar fi bine ca mai mulți candidați să îndeplinească standardele academice ale lui Mircea Geoană.

„Ceea ce nu poate decât să mă ducă la gândul: dacă toți candidații la peședinția României ar fi, din punct de vedere academic, ca domnul Mircea Geoană, nu ar fi deloc rău pentru România. Ca să nu zic mai multe”, a precizat Radu Mușetescu.

Ads