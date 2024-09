Emilia Șercan susține că 66 de pagini din teza de doctorat a șefului SIE sunt copiate cuvânt cu cuvânt. Reacția lui Gabriel Vlase

Peste 60 de pagini din teza de doctorat a lui Gabriel Vlase, actualul director al Serviciului de Informații Externe (SIE), sunt plagiate cuvânt cu cuvânt dintr-o altă lucrare. Conținutul plagiat provine din teza de doctorat a fostului ministru al Apărării, Sorin Frunzăverde, susținută în 2004 la Universitatea Națională de Apărare „Carol I” (UNAP), iar secvența cea mai lungă copiată însumează nu mai puțin de 16 pagini consecutive, susține jurnalista Emilia Șercan.

Emilia Șercan scrie în PressOne despre lucrarea lui Vlase, intitulată „Studiu cu privire la o strategie de securitate modernă pentru Europa de Sud-Est”, care a fost susținută în 2010 la Academia SRI, cunoscută oficial drept Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”.

Conform sursei citate, în același an, el și-a publicat doctoratul sub forma unei cărți la Editura RAO, sub un alt titlu: Securitate în Europa de Sud-Est. Actualitate și perspective strategice.

Gabriel Vlase și-a început studiile doctorale în 2007, înscriindu-se la Academia SRI, moment în care deținea funcția de deputat de Bacău din partea PSD. El a făcut parte din prima generație de doctoranzi ai acestei academii, care în timp s-a remarcat prin multiple cazuri de plagiat, printre cei acuzați numărându-se personalități influente precum Florian Coldea, Mihai Tudose sau Neculai Onțanu. În mod excepțional, teza de doctorat a lui Florian Coldea a dispărut din Biblioteca Națională, așa cum a relatat PressOne.

„Nu neg, dar, în 99% din cazuri, am o construcție cinstită"

Vlase l-a avut drept coordonator de doctorat pe Constantin Onișor, fost decan al Facultății de Informații din cadrul Academiei SRI. Interesant este că atât Vlase, cât și Frunzăverde au fost îndrumați de același profesor, iar în cazul lui Frunzăverde, acesta și-a publicat teza împreună cu Onișor, un fapt rar întâlnit în mediul academic, unde teza de doctorat ar trebui să fie opera exclusivă a doctorandului.

Un raport realizat de Academia SRI în 2018 a arătat un procent de similitudine de doar 2,4% în lucrarea lui Vlase. Acest rezultat este explicabil prin faptul că softurile de detectare a plagiatului pot analiza doar conținutul digitalizat disponibil online. Teza de doctorat a lui Sorin Frunzăverde, care nu este accesibilă în format digital, poate fi consultată doar în bibliotecă, ceea ce face imposibilă detectarea automată a similitudinilor. Astfel, plagiatul lui Vlase a rămas nedetectat prin mijloacele obișnuite până la momentul investigațiilor jurnalistice.

Întrebat despre paragrafele plagiate, Gabriel Vlase a răspuns într-o declarație pentru Newsweek România din 2018: „Nu neg, dar, în 99% din cazuri, am o construcție cinstită, care s-a răsfrânt asupra activității mele”. De asemenea, el a încercat să minimizeze implicațiile colaborării cu Iulian Vlad, fostul șef al Securității, care a scris postfața lucrării sale publicate la RAO.

La solicitarea jurnalistei Emilia Șercan, Vlase a explicat: „Pentru că eu am altă opinie vizavi de domnul general Vlad, ca om în primul rând. L-am cunoscut personal și, din câte-mi amintesc, a fost invitat la ceremonia aia care se face la final, după prezentarea doctoratelor.” El a subliniat că, în 2010, Iulian Vlad nu era atât de controversat pe cât a devenit în timp.

A copiat cuvânt cu cuvânt

Investigațiile jurnalistice au arătat că din cele 234 de pagini ale lucrării publicate de Vlase, 66 de pagini sunt plagiate integral, la virgulă, din teza de doctorat a lui Sorin Frunzăverde. Prima parte plagiată începe chiar din introducerea lucrării, cu primele pagini identice cu cele din introducerea tezei lui Frunzăverde.

În timpul cercetărilor pentru acest articol, s-a descoperit că două din cele patru lucrări indicate ca fiind plagiate de Vlase au, la rândul lor, conținut copiat din cartea lui Frunzăverde, ceea ce complică și mai mult această situație.

Un aspect controversat al publicării doctoratului lui Vlase este includerea postfeței scrise de Iulian Vlad, ultimul șef al Securității comuniste. Acesta a fost condamnat pentru implicarea sa în represiunile din 1989, dar, ulterior, a fost „spălat” și transformat într-o figură erou de către anumite canale media.

„Doar discuția asta [despre plagiate] nu e de azi, e de ani de zile. [...] Într-adevăr, cu plagiatul ăsta, dacă așa scrie la lege, așa scrie. Dar, era mai bine dacă stăteam tractorist, așa, prin Moldova? Sau că practic am mai citit vreo 100 de cărți și am mai pus ceva în cap?”, a continuat Vlase în discuția cu PressOne. „Rău nu ne-au făcut [studiile doctorale]. Dar unde-i greșeală, să fie greșeală. Rea intenție n-a fost. Vă spun sincer”, arată PressOne.

