Prima reacție a lui Cătălin Țone, fost șef al Antidrog, acuzat de plagiat în două teze de doctorat obținute la 36 de zile distanță

Cătălin Țone, fost polițist și fost șef al Serviciului Antidrog din Poliția Română, susține că acuzațiile de plagiat care i se aduc la cele două doctorate ale sale constituie ”insulte grave” și că ancheta jurnalistică semnată de Emilia Șercan de la pressone ar face parte dintr-o campanie de discreditare.

„Aceste atacuri nu au nicio legătură cu adevărul. Sunt orchestrate de grupuri care doresc legalizarea consumului de canabis în scop recreațional și care organizează festivaluri fără protecția minorilor. Activitatea mea de prevenție antidrog le stă în cale, iar acum încearcă să mă elimine din această zonă printr-o campanie mascată de presă. (...)

A spune că 70% din tezele mele sunt plagiate este o minciună grosolană. Eu am făcut cercetări reale, am adus propuneri legislative care au fost implementate și am lucrat cu o bibliografie consistentă, respectând toate cerințele academice. Afirmația că nu există niciun corpus original este pur și simplu falsă”, a declarat Cătălin Țone pentru Mediafax.

Potrivit investigației Pressone, Cătălin Țone, fost șef al Serviciului Antidrog din Poliția Capitalei, a obținut două titluri de doctor la distanță de doar 36 de zile cu teze de doctorat la Academia de Poliție „Al. I. Cuza” și la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”.

Peste 40% din conținutul celor două teze ar fi identic, adică autoplagiat, iar fiecare lucrare în parte, susține pressone, este plagiată în proporție de peste 70% din alte surse.

Țone precizează că tezele sale de doctorat au fost validate prin procedurile academice în vigoare la momentul respectiv și că nici până acum nu i s-au semnalat nereguli, dar și că verdictul de plagiat este dat doar de structuri de specialitate și instanțe juridice.

Reacția integrală a lui Cătălin Țone, publicată de mediafax:

”Încă de la început, doresc să vă informez că dețin dovezi care mă îndreptățesc să cred că această anchetă jurnalistică este inițiată și susținută de un grup de persoane implicate în promovarea legalizării recreaționale a canabisului, în sprijinul organizatorilor de festivaluri care nu asigură protecția minorilor și în influențarea negativă a acestora.

Prin activitățile și atitudinea mea, reprezint o piedică vizibilă pentru obiective lor nocive pentru copiii noștri. Ultima mea carte “Marijuana, zborul spre iad”, demersurile pentru respingerea proiectului pentru dezincriminarea penală a deținerii de droguri pentru consum propriu, pozițiile mele publice, istoricul meu profesional și activitățile intense de voluntariat m-au transformat într-o țintă a atacurilor celor care vor un nou regim privind drogurile în România.

Nu este singurul atac public și probabil, nu va fi nici ultimul. Până în prezent, la acestea am ales să răspund cu un comportament de ignoranță și să-mi continui constant proiectele de prevenire. Consider că această anchetă jurnalistică deghizată este încă un atac frontal, menit să mă discrediteze și să-mi întrerupă activitatea profesională și conceptuală, concentrată exclusiv pe sprijin social și lupta antidrog. Știam demult că se pregătesc îndelung materiale de presă împotriva mea, care nu vizează doar activitatea doctorală, ci întreaga mea viață și carieră.

Până la publicarea articolului de fațadă, PressOne mi-a trimis un set de întrebări, la care am răspuns punctual deși plecau de la doctorate și se duceau până la activitatea mea din misiunile internaționale, fără nicio legătură directă între ele. Bineînțeles că răspunsurile mele au fost tăiate, prelucrate și interpretate în defavoarea mea. Acest demers denotă o anchetă agresivă, fără fundament real, care mă face să cred că are doar scopul afectării imaginii mele publice.

REFERITOR LA ACUZAȚIILE DE PLAGIAT: Sunt transparent și mândru de parcursul meu profesional, construit cu efort și pasiune. Scrisul este o pasiune pentru mine, iar de cele mai multe ori am fost sursa de inspirație, nu invers. S-a afirmat că 70 % din tezele mele sunt plagiate, ceea ce consider că e o insultă gravă, fără dovezi concrete. La această răspund direct: aceste teze sunt printre cele mai importante cercetări științifice din domeniul antidrog din România, care au adus îmbunătățiri semnificative zonei de activitate, la date respectivă și pot demonstra asta în detaliu. La analiza tezelor, autorii articolelor s-au concentrat obsesiv pe cuvinte identice și virgule, ignorând esența cercetării — valoarea adăugată și impactul asupra domeniului. Referitor la asemănări, am certitudinea că, de facto, eu am fost cel plagiat — materialele mele au fost preluate ulterior în teze sau lucrări devenite publice.

La Academia de Poliție, teza a purtat titlul „Livrarea supravegheată – metodă specială în combaterea traficului de droguri” și a fost susținută în domeniul „Ordine publică și siguranță națională”. Cercetarea a fost documentată cu materiale din 24 de țări, iar din cele 17 propuneri formulate, 9 s-au materializat ulterior, ceea ce confirmă, în opinia mea, atingerea obiectivelor științifice. Pentru această lucrare, m-am bazat și pe experiența acumulată în programul CEPOL al Comisiei Europene, în calitate de ofițer- tutore, unde am colectat date relevante din mai multe state europene.

La Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, teza intitulată „Influența traficului și consumului ilicit de droguri asupra securității naționale” a fost elaborată în domeniul „Securitate națională”. Lucrarea (307 file, fără anexe) a inclus 284 de surse bibliografice, citate de 618 ori — o medie de peste două citări pe pagină. Este, din câte cunosc, prima cercetare de acest tip în România, pe acest subiect. Tema s-a confirmat ca fiind chiar vizionară și de actualitate, subiectul fiind abordat inclusiv în ședința CSAT (responsabil de securitatea națională), la ședința din 12 octombrie 2023, ca urmare a exploziei fenomenului, la 12 ani după finalizarea tezei. La finalul acestei teze, am formulat 9 propuneri legislative concrete, 4 aplicându-se ulterior.

Cele două cercetări au avut teme, abordări, obiective și concluzii distincte total, dar problematica generală comună – drogurile aceasta alegere fiind a conducătorilor științifici, care au ținut cont de funcția mea de la acea vreme. Am susținut aceste studii exclusiv din pasiune, fără a obține burse sau promovări condiționate de obținerea titlului de doctor. Ambele teze au trecut, la momentul susținerii, prin toate filtrele academice prevăzute de lege și, din câte cunosc, au fost verificate și ulterior, fără a se constata nereguli care să justifice sancțiuni. Afirmația conform căreia “tezele nu includ niciun fel de corpus de cercetare originală, condiție legală indispensabilă pentru obținerea unui titlu de doctor” este una complet falsă, eu fiind în măsură să arăt detaliat contribuțiile semnificative pe care acestea le-au adus în domeniu”, a scris Țone.

Jurnalista de investigație Emilia Șercan a publicat luni, 18 august, o nouă anchetă din seria de dezvăluiri cu privire la plagiatele din tezele de doctorat ale funcționarilor publici și politicienilor români.

