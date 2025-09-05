Grecia aprobă extrădarea lui omului de afaceri fugar Vladimir Plahotniuc către Republica Moldova

Vladimir Plahotniuc, oligarhul moldovean fugar, prins în Atena FOTO /moldova1.md

Ministerul Justiției din Grecia a acceptat extrădarea omului de afaceri fugar Vladimir Plahotniuc, informația fiind confirmată pentru IPN de avocatul acestuia, Lucian Rogac, relatează Radio Chișinău.

Potrivit lui Rogac, decizia a fost aprobată joi, 4 septembrie. Procuratura Generală a Republicii Moldova nu a confirmat, deocamdată, informațiile.

Ministra Justiției de la Chișinău, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat anterior că extrădarea lui Vlad Plahotniuc în Moldova poate dura câteva zile după ce Ministerul Justiției va da verdictul.

Totodată, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a informat în exclusivitate pentru Moldpres că Plahotniuc ar putea fi adus în următoarele câteva săptămâni în R. Moldova, cu toate că a menționat că momentan nu a primit nicio notificare sau accept din partea autorităților elene în legătură cu acest subiect.

El a precizat că, odată ce va veni oficial notificarea din partea Ministerului Justiției din Grecia, autoritățile vor avea la dispoziție 30 de zile pentru a asigura extrădarea.

Cernăuțeanu a adăugat că oamenii legii au început deja procedura de identificare a rutelor de transport, fiind trimise solicitări către mai multe companii aeriene. Extrădarea ar urma să fie realizată printr-un zbor direct și sub escortă, în condiții stricte de securitate.

Șeful Poliției a explicat că, odată cu Plahotniuc, în R. Moldova ar urma să ajungă și bunurile ridicate.

„Instituțiile elene vor transmite persoana și toate bunurile confiscate Republicii Moldova. Apoi urmează procedura de identificare”, a declarat oficialul.

Cernăuțeanu a menționat că, odată ajuns în țară, Plahotniuc ar urma să fie preluat de procurori și, ulterior, plasat în penitenciar.

Vlad Plahotniuc a fost reținut, împreună cu fostul deputat Constantin Țuțu, pe Aeroportul din Atena, pe 22 iulie. Acesta este învinuit în mai multe dosare penale, inclusiv pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani.

La finele lunii august, Curtea de Apel din Atena a acceptat cererile autorităților moldovene privind extrădarea lui Plahotniuc.

