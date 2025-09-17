Vladimir Plahotniuc, oligarhul moldovean fugar, nu va mai fi extrădat în Republica Moldova. Grecia a suspendat totul fără a preciza motivele

Extrădarea omului de afaceri fugar Vladimir Plahotniuc în Moldova a fost suspendată. Anunțul a fost făcut de Procuratura Generală, care a subliniat că decizia a fost luată de Ministerul Justiției din Grecia, fără a fi precizate și motivele.

Procuratura a menționat că partea elenă a examinat cererile și a admis extrădarea pe toate cauzele pentru care Republica Moldova a înaintat solicitări. „În zilele apropiate acesta urma să fie predat autorităților din Moldova”, se arată în comunicatul instituției, scrie tv8.md.

Și, totuși, situația s-a schimbat total după o notificare recepționată prin canalele Interpol: „Potrivit notificării recepționate astăzi, în urma deciziei Ministerului Justiției al Republicii Elene din data de 17.09.2025, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată, fără a se indica motivele”.

ZdG a scris însă că, potrivit surselor pe care le are, Vladimir Plahotniuc s-ar fi opus extrădării, deși anterior și-a dat consimțământul. Totuși, avocatul său, Lucian Rogac, a infirmat zvonurile.

La scurt timp după aflarea deciziei părții elene, premierul și candidatul la parlamentare, Dorin Recean, a scris pe Facebook: „Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea”.

Potrivit MAI, Plahotniuc urma să fie adus în Moldova pe 25 septembrie.

Vladimir Plahotniuc a părăsit Republica Moldova în iunie 2019, atunci când democrații au pierdut puterea și au plecat de la guvernare. Câteva luni mai târziu, pe numele lui a fost emis un mandat de arestare pentru infracțiunea de spălare de bani, în legătură cu rolul său în schema bancară, denumită generic „Frauda Bancară” din perioada 2013-2015, atunci când din țară au fost scoși peste 1 miliard de dolari.

Avocații oligarhului au negat toate acuzațiile. Totuși, procurorii au reușit să pună sub sechestru o vilă din Elveția și o cabană din Munții Alpi, care i-ar aparține lui Plahotniuc.

Pe 7 februarie 2025, oligarhul fugar a fost dat în căutare internațională după ce a acceptat cererea Republicii Moldova de a revizui refuzul oferit anterior în anul 2020. Iar la finalul lunii respective, Plahotniuc a fost surprins la hotelul „Jumeirah Al Naseem” din Dubai.

