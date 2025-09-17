Vladimir Plahotniuc, oligarhul moldovean fugar, nu va mai fi extrădat în Republica Moldova. Grecia a suspendat totul fără a preciza motivele

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 19:39
196 citiri
Vladimir Plahotniuc, oligarhul moldovean fugar, nu va mai fi extrădat în Republica Moldova. Grecia a suspendat totul fără a preciza motivele
Vladimir Plahotniuc, oligarhul moldovean fugar, prins în Atena FOTO /moldova1.md

Extrădarea omului de afaceri fugar Vladimir Plahotniuc în Moldova a fost suspendată. Anunțul a fost făcut de Procuratura Generală, care a subliniat că decizia a fost luată de Ministerul Justiției din Grecia, fără a fi precizate și motivele.

Procuratura a menționat că partea elenă a examinat cererile și a admis extrădarea pe toate cauzele pentru care Republica Moldova a înaintat solicitări. „În zilele apropiate acesta urma să fie predat autorităților din Moldova”, se arată în comunicatul instituției, scrie tv8.md.

Și, totuși, situația s-a schimbat total după o notificare recepționată prin canalele Interpol: „Potrivit notificării recepționate astăzi, în urma deciziei Ministerului Justiției al Republicii Elene din data de 17.09.2025, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată, fără a se indica motivele”.

ZdG a scris însă că, potrivit surselor pe care le are, Vladimir Plahotniuc s-ar fi opus extrădării, deși anterior și-a dat consimțământul. Totuși, avocatul său, Lucian Rogac, a infirmat zvonurile.

La scurt timp după aflarea deciziei părții elene, premierul și candidatul la parlamentare, Dorin Recean, a scris pe Facebook: „Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea”.

Potrivit MAI, Plahotniuc urma să fie adus în Moldova pe 25 septembrie.

Vladimir Plahotniuc a părăsit Republica Moldova în iunie 2019, atunci când democrații au pierdut puterea și au plecat de la guvernare. Câteva luni mai târziu, pe numele lui a fost emis un mandat de arestare pentru infracțiunea de spălare de bani, în legătură cu rolul său în schema bancară, denumită generic „Frauda Bancară” din perioada 2013-2015, atunci când din țară au fost scoși peste 1 miliard de dolari.

Avocații oligarhului au negat toate acuzațiile. Totuși, procurorii au reușit să pună sub sechestru o vilă din Elveția și o cabană din Munții Alpi, care i-ar aparține lui Plahotniuc.

Pe 7 februarie 2025, oligarhul fugar a fost dat în căutare internațională după ce a acceptat cererea Republicii Moldova de a revizui refuzul oferit anterior în anul 2020. Iar la finalul lunii respective, Plahotniuc a fost surprins la hotelul „Jumeirah Al Naseem” din Dubai.

Incident șocant pe o plajă din Grecia: Un lup a atacat o fetiță de 5 ani. Recomandările autorităților
Incident șocant pe o plajă din Grecia: Un lup a atacat o fetiță de 5 ani. Recomandările autorităților
O turistă din Serbia a raportat că fiica ei a fost atacată de un lup pe plaja Agios Nikolaos din Sithonia, Halkidiki. Potrivit mamei copilului, lupul a reușit s-o muște pe fată de spate și...
Prima apariție a lui Novak Djokovic în țara de adopție. A fost primit cu urale VIDEO
Prima apariție a lui Novak Djokovic în țara de adopție. A fost primit cu urale VIDEO
Novak Djokovic a fost primit cu urale în noua sa țară. Marele campion a plecat din Serbia, unde actualul regim îl privește cu ostilitate. Novak Djokovic a ținut partea celor care...
#Plahotniuc, #extradare, #Grecia, #suspendare extradare plahotniuc , #Republica Moldova
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Si-a dat demisia din televiziune "peste noapte", dupa 19 ani, si i-a lasat pe toti "masca"! Avea un salariu urias
Digi24.ro
Un doctor si-a lasat pacientul pe masa de operatie ca sa intretina relatii intime cu asistenta. Acum, isi poate relua cariera in Anglia
Adevarul.ro
Simptomele infectiei cu Candida Auris, ciuperca rezistenta care se raspandeste rapid in Europa

LIVE ÎN 00:02:21

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 131 - Ilie Bolojan vrea noi reforme!

În 2 de minute

Notifică-mă

Episoade anterioare

Ieri, 20:00

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 130 - Călin Georgescu - 6 capete de acuzare!!!

Luni, 15 Septembrie 2025, ora 20:00

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 129 - Rușii râd de noi!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Michelle Obama, soția fostului președinte al SUA, vine la București. Ce personalități din România vor fi alături de ea
  2. Vladimir Plahotniuc, oligarhul moldovean fugar, nu va mai fi extrădat în Republica Moldova. Grecia a suspendat totul fără a preciza motivele
  3. Alerte de vreme severă imediată. Sunt anunțate ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe județe UPDATE
  4. Cum îl poate convinge Regele Charles pe Trump să rămână de partea Kievului în procesul de pace din Ucraina. Atu-urile monarhului britanic
  5. Germania primește undă verde de la Bruxelles pentru un buget de apărare „fără precedent”
  6. Panică pentru zeci de copii dintr-o biserică, în Timiș. Un incendiu a izbucnit în lăcaşul de cult FOTO
  7. Orașul subteran nazist abandonat, ascuns sub peisajul idilic al unui sat polonez FOTO
  8. Fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Acuzații grave pe numele său
  9. Ce burse vor primi studenții în anul universitar 2025-2026. Anunțul făcut de Ministerul Educației
  10. Zelenski: Rusia pregătește două noi ofensive majore după eșecurile din acest an. „Dacă lucrurile merg prost, vom avea decizii dificile”