Plaja din Grecia care face senzație printre turiștii străini: ”Nu ne-a venit să ne credem ochilor”

Nu mai este un secret că Grecia este o destinație adorată atât de români, cât și de turiștii străini în general, la nivel global. Cu atât de multe insule și plaje, este aproape imposibil să nu existe un loc pentru gusturile fiecăruia dintre noi.

O plajă foarte specială însă a fermecat de-a dreptul turiștii străini, care au lăsat peste 15.000 de recenzii pe TripAdvisor, majoritatea pozitive. Este vorba despre plaja Elafonissi, din Creta, care are un element unic: nisipul roz.

Nisipul roz al plajei, cu reflexii sclipitoare, se datorează unei cantități mai mari de corali, scoici și unor mici organisme marine roșii care cresc pe recifele din această zonă.

”Nisipul roz este superb, iar apa e turcoaz. Pe măsură ce te apropii, peisajul arată ca și cum ai fi în Caraibe. Există parcare, toalete, cafenele, șezlonguri. Marea a fost caldă, puțin adâncă și nu a fot aglomerat deși era iulie. Am fost în trei ani consecutivi pe plaja asta”

”Plaja Elafonissi este o destinație absolut obligatorie pentru oricine călătorește în Creta. Am fost uimit de apele turcoaz și de nisipul roz care fac plaja asta unică. În plus, atmosfera a fost una liniștită și nu a fost aglomerat”

”Plaja asta e minunată. Nisipul roz e aparte și apa mării, deloc adâncă, a fost caldă inclusiv în octombrie, când am fost noi”

”Este una dintre cele mai frumoase plaje pe care le-am văzut vreodată!”

”Se spune că este una dintre cele mai bune plaje din Creta, dacă nu din toată Grecia, poate din toată Europa. O vizită pe plaja Elafonissi este o necesitate dacă vizitați Creta, cu siguranță ridică ștacheta pentru premiul pentru cea mai bună plajă”

”Plaja a fost minunată, exact așa cum este prezentată. Au fost mulți turiști și totuși era loc pentru toată lumea”

”La această plajă frumoasă se ajunge pe niște drumuri destul de înfricoșătoare, cu curbe, dar merită ca să înoți în marea limpede cu nisip roz”

”Elafonissi e ca un vis. Nu ne-a venit să ne credem ochilor. Nisipul chiar e roz! Dincolo de frumusețea locului, totul este bine organizat, cu simplitatea tipic grecească. Toalete care sunt întotdeauna foarte curate, ca de altfel în toată Grecia. Elafonissi este un loc de văzut și de experimentat”, sunt doar câteva dintre zecile de mii de comentarii de laudă.

Greece - With clear turquoise sea that meets soft pink sand, we can see why Elafonissi is known as Crete’s most beautiful beach🏖️🩴🇬🇷 pic.twitter.com/chy4YISSXL