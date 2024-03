Plaja desemnată cea mai frumoasă din lume, deși turiștii sunt amenințați de crocodili și cicloane VIDEO/FOTO

Plaja Palm Cove din nord-estul Australiei poate fi frecventată adeseori de crocodili şi cicloane tropicale, însă acest lucru nu a împiedicat-o să fie desemnată cea mai frumoasă plajă din lume de revista de specialitate Condé Nast Traveller, informează AFP.

Cei doi kilometri ai săi de nisip alb şi un fundal compus din rânduri de palmieri au făcut-o să câştige acest titlu în faţa unor rivali precum plaja Honopu din Kauai - o insulă din Hawaii -, Ora din Indonezia şi Dune du Pilat din Franţa.

Cu toate acestea, plaja Palm Cove este situată într-o regiune infestată de crocodili şi, la sfârşitul anului trecut, ciclonul tropical Jasper a afectat restaurantele şi hotelurile sale de lux.

Însă primarul local, Terry James, este convins că ea îşi merită noul titlu datorită frumuseţilor ei naturale, în special ”superbelor sale melaleuce” - o plantă australiană, cunoscută şi sub numele de ”arborele de ceai”.

”Recunoaşterea zonei Palm Cove ca fiind plaja numărul unu în lume de către o revistă şi un site renumit nu face decât să valideze ceea ce localnicii ştiau deja despre Palm Cove”, a adăugat Terry James.

Pe locul al doilea în acest clasament se află plaja Honopu de pe insula Kauai (Hawaii), iar podiumul este completat de plaja Brekon de pe insula Yell din Arhipelagul Shetland (Scoţia).

Numeroase alte plaje australiene figurează în lista întocmită de revista americană, inclusiv plaja Wategos din apropiere de Byron Bay, plaja Mona Vale de la periferia nordică a oraşului Sydney şi plaja Noosa din statul Queensland.

