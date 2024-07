Dezamăgire pe plaja cu nisipul cel mai fin din Europa: ”Pentru că se lipește de ele și să nu cumva să dispară”

În plin sezon estival, românii își exprimă pe rețelele sociale impresiile plăcute, dar și dezamăgirile în legătură cu experiențele trăite în diverse colțuri ale lumii.

Astfel, pe grupul de Facebook Vacantedoityourself, o persoană s-a plâns de serviciile oferite pe una dintre cele mai cunoscute plaje din Italia, la care turiștii se înghesuie în special datorită nisipului fin.

”La pomul lǎudat...sau Plaja La Pelosa din nord vestul Sardiniei. Aceasta este una dintre plajele cele mai renumite din Sardinia și înainte să o vizitezi ar trebui să știi următoarele:

- accesul pe plajă este limitat la 1500 persoane zilnic.

- accesul pe plajă costă 3,5 euro/persoană (copiii până la 10 ani nu plătesc)

- pe o rezervare nu pot fi mai mult de 4 persoane

- site-ul oficial este acesta: https://spiaggialapelosa.it/en/

- in plin sezon ar trebui să-ți rezervi accesul cu minim 48 ore înainte”, este începutul mesajului.

”Noi nu am știut toate cele de mai sus așa că am ajuns pe la ora 08.30 in parcare (mai erau locuri în apropierea plajei La Pelosetta), am coborât paddle board-ul de pe portbagaj și am dat o tură pe plaja mult lăudată.

Am stat 2 ore in zona si pe la 10.30 era deja super aglomerat, iar locuri de parcare libere se găseau doar la minim 10 minute de mers pe jos de plajă, iar aglomerația de pe plajă era “serioasă“.

Plaja are o singura toaletă (din ceea ce am citit), intrarea este foarte lină în apă (foarte potrivită pentru cei cu copii mici), parcarea costă 2 euro pe oră”, a continuat persoana respectivă.

”Pe plajă trebuie să aveți rogojini, nu se permite prosop, cearceaf pentru că se lipește nisipul cel mai fin din Europa (așa s-ar zice despre nisipul de acolo) de ele și să nu cumva să dispară.

La ieșire trebuie să vă spălați pe picioare obligatoriu tocmai din acest motiv.

O chestie nostimă este faptul ca anul trecut pe aeroporturile din Sardinia a fost confiscata aproximativ 1 tonă de nisip”, este precizat în finalul mesajului.

