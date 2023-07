Turistă jefuită la Năvodari pe plaja pustie: ”Lucrurile noastre intraseră în pământ”

O experiență neplăcută trăită pe litoralul românesc a fost relatată de o turistă, care a explicat ce i s-a întâmplat într-un mesaj transmis unui jurnalist, Vitalie Cojocari de la Euronews.

Astfel, turista respectivă susține că a rămas fără geantă într-un moment de neatenție, în ciuda faptului că plaja nu era aglomerată.

”Totul s-a întâmplat recent, sâmbătă seara, adică pe 22 iulie. Strângeam lucrurile. Am stat toată ziua pe o plajă din Năvodari, undeva vizavi de fosta tabără din localitate. La ora la care ne pregăteam să plecăm nu era încă întuneric, soarele abia se ascundea.

Eram lângă apă, pe al treilea rând de șezlong de la mare. Îmi făceam bagajele. Soțul era la bar. I l-am dus pe băiețelul meu cel mic pentru că avea nevoie la baie.

Am lipsit 5 minute de lângă șezlong. Nu eram nici la 50 de metri distanță. Mai toți turiștii erau plecați. Plaja era aproape pustie.

Aproape pustie pentru că, se pare, era cineva care mi-a luat geanta de pe plajă. Geanta în care aveam toate lucrurile. Mai aveam și o geanta tip poșetă. A fost luată și aceasta.

Inițial nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat. Când m-am intors de la bar, nu mai era nimic pe șezlong. Nu înțelegeam.

Băieții care aranjau șezlongurile si cei de la bar nu văzuseră nimic. Am crezut că prietenii cu care am fost pe plajă au luat ei lucrurile noastre și nu am fost atenți. Nici vorbă. Lucrurile noastre intraseră în pământ.

Acolo erau toate actele, telefoanele, banii, cheile de la mașină, cheile de la casă, cheile de la hotel. Tot, tot.

Telefoanele erau un android si un iPhone. Nu suntem prea tehnici, nu știm să căutăm telefonul dacă este dispărut. Ne ziceau băieții de la plajă că se poate. Doar că noi eram prea agitați. Ne-am dat seama că este posibil să fi fost furați. Așa că ne-am ocupat mai întâi de blocarea cardurilor.

Apoi cineva ne-a spus să sunăm la 112. Trecuse vreo oră de la momentul descoperirii furtului. Eram in continuare agitați, supărați.

Polițiștii au venit destul de repede. S-au uitat pe plajă, dar au vazut ce am văzut si noi, nimic. Nici pe camera de supraveghere nu s-a văzut nimic, soarele lumina puternic în momentul furtului și o orbea.

Am fost invitată la secția de poliție să depun o plângere. Am mers cu mașina politiei. Ironia sorții, eram in mașina de poliție, pe bancheta infractorului, în spate. Chiar m-am gândit la asta cu un zâmbet amar.

Am ajuns la poliție, am depus plângerea.

Nici polițiștii nu știau sau nu puteau să caute telefonul la distanță. Cred că știau că se poate cumva, dar nu au găsit o soluție.

După declarație, am urcat în mașină cu unul dintre polițiști, să ne întoarcem să facă poze la fața locului. Doar că pe drum am fost sunați. Găsiseră geanta mea. Știți unde? Fix in fata secției de politie.

Să vedeți ce chestie.

O femeie a alertat poliția că un bărbat la bustul gol a venit cu o geantă și a aruncat-o in niște boscheți, chiar lângă secția de poliție. Când au mers să vada despre ce este vorba, și-au dat seama că seamănă cu geanta descrisă de mine. Ea era. Geanta mea.

Am revenit să vedem ce au lăsat acolo. Luaseră banii, telefoanele. Au lăsat actele, cardurile și toate cheile. Ba chiar au lăsat si sim-ul unui telefon, nu știu de ce.

Acum suntem în situația de a ne reface conturile toate, de a ne reface cardurile și așa mai departe.

Paguba totala, 1400 de lei, doua telefoane mobile și o vacanta terminată prost”, a povestit turista, conform Aktual 24.ro.