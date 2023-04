Cele 13 plaje grecești preferate de localnici. Locul care i-a atras inclusiv pe Bob Dylan și Joni Mitchell în anii 70 FOTO

Primul contact cu o nouă țară este întotdeauna spectaculos, însă pe măsură ce vizitele se înmulțesc, turiștii vor să ”guste” din atmosfera reală a locului, să vadă cum trăiesc localnicii cu adevărat, unde le place să mănânce sau să se plimbe, departe de zonele turistice.

Românii iubesc Grecia și mulți își fac concediul anual acolo, drept urmare sunt în permanentă căutare de noi insule și plaje mai puțin turistice și aglomerate. Ei bine, există 13 plaje celebre printre localnici, conform visitgreece.gr.

Una dintre cele mai atractive plaje din Creta, la aproximativ 80 km sud-vest de Chania, este Elafonisi. Plaja este de fapt o masă de uscat îngustă înconjurată de mare, ceea ce îți dă literalmente senzația că te afli pe o altă insulă. O lagună se formează între continent și insulă, cu o adâncime nu mai mare de un metru. De jur împrejur se formează plaje fascinante cu ape turcoaz și nisip roz coral care își ia culoarea specială de la scoici.

Celebra plajă a insulei Lefkada este situată în sud-vest și este una dintre cele mai fabuloase din Marea Mediterană.

Plaja romantică situată în Sidari, pe insula Corfu, este o altă capodoperă a naturii grecești. Formațiuni geologice magnifice pătrund în mare, creând golfuri, peșteri ascunse și canale de apă. După cum spune legenda, toate cuplurile care înoată aici vor rămâne îndrăgostite pentru tot restul vieții.

În golful Kisamos, la vest de Chania, vă așteaptă un complex de insule mici de o frumusețe răpitoare. Peninsula Gramvousa se remarcă prin peisajul său minunat, apele uimitoare, deloc adânci. Include, de asemenea, un castel uluitor cu o arhitectură venețiană. Balos este o plajă remarcabilă; peisajul nu poate fi comparat cu nimic din ce ai mai văzut vreodată. Apele limpezi de smarald și plaja cu nisip alb vă așteaptă!

Cea mai bună plajă din Kefalonia, care a primit mai multe premii, se află la doar 15 km de orașul Fiskardo. Dacă vedeți Myrtos de sus veți trăi o senzație unică! Dealul verde și stâncos se oglindește în apele albastre cristaline într-un mod în care vă taie răsuflarea.

Imposibil de ajuns de la țărm și accesibil doar prin transportul maritim, Navagio este reperul Zakynthos și una dintre cele mai renumite plaje din Grecia. Cu o întindere lungă de pietricele albe strălucitoare și ape cristaline turcoaz, plaja vă va dezvălui un secret bine păstrat. Acesta ascunde scheletul ruginit al navei comerciale Panayiotis, o epavă expusă chiar pe mal, pe nisip.

Matala este un sat pitoresc ce are o plajă care îi poartă numele și a devenit cunoscută în întreaga lume ca un rai pentru hipioți în anii 60 și 70. Printre ei s-au numărat și câțiva oameni celebri precum Joni Mitchell, care a compus un cântec despre acel loc (Carrey), Bob Dylan, Janis Joplin, Joan Baez, Cat Stevens etc.

Golful și plaja Voidokoilia sunt situate la nord-vest de orașul istoric Pylos, în districtul Messinia, care a fost declarat sit arheologic și un loc de o frumusețe naturală unică. Arheologii au dezvăluit monumente prețioase în regiune, dându-i o mare valoare. Peisajul amintește de un teatru antic și îmbrățișează o plajă uimitoare cu ape turcoaz.

În partea de sud-est a orașului Milos, activitatea vulcanică de acum milioane de ani, precum și eroziunea cauzată de vânturile puternice și de mare, au creat cea mai misterioasă plajă din lume. Stâncile albe distinctive de lângă marea albastră creează o priveliște de neuitat.

În apropierea sitului arheologic Akrotiri se află cea mai faimoasă plajă din Santorini, cunoscută sub numele de Kokkini Paralia (adică plaja roșie).

În partea de nord-vest a insulei Paros, în apropiere de Golful Naousa, veți găsi formațiuni de roci sculptate în mod natural, care arată ca și cum ar fi fost așezate pe plaja de nisip fin auriu, generând astfel mai multe golfuri protejate de vânt. În unele locuri, apa mării umple cavitățile stâncilor și arată ca un spa creat de natură.

La poalele acropolei din Lindos veți găsi frumosul golf Agios Pavlos (văzut de sus are formă de inimă). Acest golf are două plaje cu nisip și pietriș, cu ape cristaline puțin adânci.

