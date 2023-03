”Nu suntem idioți”: Taiwanul a reacționat la „planul de pace” al Chinei pentru Ucraina, cu care Xi Jinping a venit la Moscova

Ministrul de externe al Taiwanului, Joseph Wu, a criticat marți, 21 martie, eforturile Chinei de a se poziționa ca un factor de pace în războiul din Ucraina.

"China amenință Taiwan și pe alții cu război, dar vrea să ofere un „plan de pace” Rusiei, care a inițiat războiul din Ucraina. Nu suntem idioți. Vrei pace? Atunci ambii autocrați vor trebui să oprească imediat amenințările, agresiunile și expansionism”, a spus Wu.

În postarea sa de la Twitter, șeful Ministerului de Externe al Taiwanului i se adresa aparent lui Vladimir Putin și Xi Jinping, care a sosit la Moscova pentru o vizită de trei zile, pe care Beijingul o numește „călătorie de pace”.

În prima zi a întâlnirii dintre Putin și Xi Jinping, liderul Kremlinului a spus că reprezentanții Federației Ruse sunt pregătiți să studieze propunerea Chinei pentru o reglementare pașnică a războiului din Ucraina. În același timp, Occidentul se îndoiește că Beijingul poate juca rolul de mediator, întrucât China nu numește ceea ce se întâmplă în Ucraina o invazie și oferă sprijin diplomatic și economic Moscovei.

În ciuda faptului că statul insular Taiwan nu a fost niciodată sub controlul Chinei comuniste, reprezentanții Republicii Populare Chineze nu exclud o posibilă ocupare militară a insulei, pe care o consideră a fi teritoriul lor. China exercită, de asemenea, presiuni militare asupra Taiwanului, al cărui spațiu aerian este încălcat în mod regulat de avioanele și navele de război chineze.

În ziua vizitei lui Xi Jinping la Moscova au început exercițiile militare în Taiwan.

