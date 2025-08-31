Plan roșu de intervenție activat în Cluj. Un autocar cu 20 de pasageri la bord, implicat într-un accident

Autoritățile au activat, duminică, Planul Roșu de Intervenție în județul Cluj, după un accident în care este implicat un autocar cu 20 de persoane. Conform datelor preliminare, una dintre victime era încarcerată, iar echipajele de salvare încercau să o elibereze.

Accidentul a avut loc, duminică, 31 august, în localitatea Dumbrava din județul Cluj.

„Circulația este complet întreruptă în localitatea Dumbrava, pe sensul de mers dinspre Oradea spre municipiul Cluj-Napoca, în urma unui accident rutier în care a fost implicat un autocar. La fața locului intervin de urgență echipaje medicale, precum și echipaje de poliție pentru efectuarea cercetărilor”, a transmis IPJ Cluj.

Un autocar în care s-ar afla 30 de persoane s-a răsturnat în afara părții carosabile.

”Având în vedere natura evenimentului și numărul persoanelor implicate, la nivelul județului Cluj a fost activat Planul Roșu de Intervenție. La fața locului, la acest moment, au fost alocate 3 mașini de stingere, 2 echipaje de descarcerare, 4 ambulanțe SMURD, 4 ambulanțe SAJ, 2 autospeciale pentru transport victime multiple și 2 elicoptere SMURD”, a transmis ISU Cluj.

