Coldea a depus plângere penală împotriva denunțătorului său. Hideg spune că fostul general SRI încearcă să-l intimideze

Florian Coldea, fost general SRI, a anunțat că a depus plângere penală împotriva denunțătorului Cătălin Hideg și a făcut și plângere împotriva controlului judiciar. El a motivat în minuta depusă la DNA că nu a avut timpul necesar pentru a-şi studia dosarul.

Mai exact, Florian Coldea a anunțat, miercuri, 17 iulie, într-un comunicat de presă, că a depus plângere penală împotriva lui Hideg, omul de afaceri care i-a denunțat pe generalii SRI la DNA invocând "inducerea în eroare a organelor judiciare comisă prin afirmații mincinoase", scrie antena3.ro.

De asemenea, Coldea a mai anunțat că a făcut plângere şi împotriva prelungirii măsurii preventive a controlului judiciar pe cauțiune.

"În contextul evoluțiilor în dosarul cu nr.52/1/P/2024, instrumentat la nivelul DNA, fac următoarele precizări:

- în pofida solicitărilor repetate, formulate în termenele legale, am intrat in posesia unei copii a dosarului abia în seara zilei de 12 iulie a.c., când aceasta a fost pusă la dispoziția apărării, la peste 50 de zile de la dispunerea măsurii de punere în mișcare a urmăririi penale;

- luând în calcul garanțiile de care trebuie să aibă parte orice persoană în cadrul unui proces penal, dar și alte aspecte privind evoluția dosarului, în data de 15 iulie a.c. am depus un Memoriu adresat procurorului-șef al DNA;

- ulterior, în cadrul audierii la care am fost convocat în 15 iulie a.c., dat fiind și termenul scurt avut la dispoziție pentru studierea întregului conținut al dosarului, am amânat formularea unei declarații cu privire la acuzațiile care mi-au fost aduse la cunoștință cu acel prilej, în calitate de suspect, dar am pus la dispoziție o serie de precizări și clarificări în susținerea nevinovăției mele;

- în data de 16 iulie a.c., am depus o plângere penală privind inducerea în eroare a organelor judiciare comisă prin afirmații mincinoase de către Cătălin Hideg, autodenunțătorul din dosarul cu nr. 52/1/P/2024;

- în data de 17 iulie a.c., după consultarea cu apărătorii mei, am făcut plângere împotriva prelungirii măsurii preventive a controlului judiciar pe cauțiune.

Continuând să îmi demonstrez nevinovăția conform reglementarilor procesuale, îmi mențin deschiderea și disponibilitatea de cooperare cu instituțiile abilitate ale statului român, precum și încrederea că urmărirea penală declanșată în dosarul în discuție are ca obiectiv stabilirea adevărului", a transmis Florian Coldea, fost general SRI în comunicatul depus la DNA.

Omul de afaceri Cătălin Hideg, denunțătorul lui Florian Coldea, a reacționat imediat după ce a aflat că fostul număr 2 în SRI i-a făcut plângere penală. Într-o intervenție în emisiune Culisele Statului Paralel, de la Realitatea Plus, Hideg a apreciat că gestul lui Coldea este o tentativă de a-l intimida, dar a dezvăluit că este posibil să apară și stenograme cu interceptări ale discuțiilor purtate direct de Coldea.

"Domnul Coldea spune că eu am indus în eroare anchetă penală. Să spună atunci de ce a primit banii de la domnul Trăila si Dumbravă. Și care a fost motivul pentru care a fost plătit el în această ecuație. Nu-i este rușine să nu-și recunoască vina, că eu am fost condamnat din vina lor. A primit bani de la mine prin intermediul unui avocat", a afirmat omul de afaceri.

