Cunoscutul polițist brașovean Marian Godină a anunțat miercuri, 15 ianuarie, că a depus plângere penală împotriva unui individ care l-a amenințat printr-un mesaj transmis pe rețeaua de socializare Facebook.

Acesta este, potrivit lui Godină, un susținător de-al lui Călin Georgescu.

"Am avut și încă am multă toleranță la comentarii critice, incisive, chiar jignitoare și insultătoare, dar ieri, un individ s-a gândit că mă poate și amenința fără să i se întâmple nimic. Am formulat azi, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești, o plângere penală împotriva respectivei persoane și așa voi face și în viitor cu toți cei care își permit să amenințe", a scris Godină pe rețeaua socială.

Marți, polițistul anunțase că nu-l va ierta pe individ.

"Consider că deja s-a întrecut o limită, așa ca mâine am să formulez o plângere penală împotriva acestei persoane. În mod normal va trebui să se lase cu reținere pentru așa ceva", scrisese Godină pe Facebook.

Plângerea penală are la baza mesajul de amenințare: "Domule Godină, cu toată sinceritatea și cu toată asumarea. Îți spun sincer că ți-aș tăia măcar un deget".

Ulterior, după anunțul polițistului de pe rețeaua socială, individul și-a șters pagina de Facebook.

