Polițiștii care au bătut la ușa unei românce pe care au auzit-o plângând. "Mi-au zis să am grijă de mine și au plecat"

Unii români se plâng de felul în care polițiștii intervin în anumite cazuri, nemulțumiți de timpul de intervenție sau de atitudine.

La cealaltă extremă, sunt cazuri când reacția unor angajați ai Poliției este surprinzătoare.

O tânără a relatat în mediul online despre o intervenție a polițiștilor declanșată de un context neobișnuit și personal.

"Plângeam după fostul și m-am trezit cu poliția la ușă"

"Am ieșit cu o colegă de muncă în oraș la băută. Am ajuns acasă și am zis să fac niște ouă fierte că muream de foame. Ok, pun apă la fiert, pun ouăle la fiert, și mă apucă un plâns turbat. Și cam asta a fost prima oară când am plâns după el. 4 minute mai târziu, încerc să le curăț, printre lacrimi, și într-un final mă bucur de această gustare zemoasă și nutritivă.

Mă întind în pat, și plângând agresiv, mă gândesc să îi scriu stimabilului diverse lucruri triste. Când deodată, aud BUM BUM BUM. Zic că s-a enervat vecinul pe mine și îmi bate în perete. Ok man, nu mai bocesc. BUM BUM BUM. Ba, îmi bate cineva în ușă, doamne cât s-a supărat pe mine vecinul."

"Păi pentru un an plângeți așa?"

"BUM BUM BUM deschid ușa, poliția. Mă întreabă ce am. Io, că m-a părăsit gagicul. Îmi cer buletinul. Mă întreabă cât timp am fost împreună (1 an), și îmi zic "păi pentru un an plângeți așa?".

Mă întreabă dacă am tendințe să mă rănesc. Îmi iau și numărul de telefon. Eu îi întreb dacă m-a reclamat vreun vecin (mă simțeam prost că cineva a fost așa nervos pe plânsul meu că a chemat poliția). Au zis că nu, doar erau în deplasare și cum era geamul deschis (la parter) m-au auzit. Mi-au zis să am grijă de mine și au plecat", a scris aceasta pe Reddit.

Ads

"Așa ar trebui să facă toate patrulele de poliție"

Postarea a strâns sute de comentarii în care cei mai mulți s-au declarat impresionați de atitudinea polițiștilor.

"Mi se pare un lucru frumos că a verificat poliția dacă ești ok."

"Așa ar trebui să facă toate patrulele de poliție. Cu prevenția poți evita o groază de infracțiuni. Era la fel de probabil în situația ta să fie o femeie agresată sau poate chiar sechestrată!!!"

"Partea bună e că te-au oprit din a trimite mesaje. Sper!"

"La câte femei agresate și chinuite sunt în România educată, s-au gândit la ce e mai rău. Foarte bine au făcut, un gest normal”.

Ads