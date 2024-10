Primarul Sectorului 4, noi precizări în scandalul privind reabilitarea Planșeului Unirii: ”Autorizaţie a fost emisă în condiţii legale”

Autorizaţia de construire pentru lucrările la Planşeul Unirii a fost emisă de Primăria Sectorului 3 în condiţii legale, iar presiunile exercitate la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) pentru a schimba proprietarul zonei sunt inutile, a declarat luni primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă.

"Extrasul de carte funciară a arătat că toată suprafaţa de care vorbim se găseşte în proprietatea Ministerului Mediului, prin Apele Române. Autorizaţia de construire emisă a intrat în circuitul civil. Chiar dacă la ora aceasta se fac eforturi deosebite pentru a schimba proprietarul, aceste eforturi sunt în van, pentru că această autorizaţie a fost emisă în condiţii legale, iar orice tentativă de modificare, presiunile care sunt exercitate asupra funcţionarilor de la OCPI, respectiv ANCPI, sunt inutile", a spus Daniel Băluţă, într-o declaraţie de presă.

El a respins ideea de politizare a lucrărilor la Planşeul Unirii, precizând că este "o problemă a tuturor celor care locuiesc în Capitală".

"Resping ferm orice tentativă de politizare a acestei situaţii, pentru că ceea ce facem nu are niciun fel de legătură cu politica. (...) Într-o astfel de situaţie nu este normal şi nu este firesc să încercăm în orice formă sau formulă să politizăm şi este un lucru pe care vă asigur ferm că nu îl voi face. (...) Eu nu am, nu voi avea un conflict cu primarul general, pentru că nu este normal să avem conflicte. Scopul pe care îl avem este să rezolvăm problemele, or Planşeul Unirii reprezintă o problemă a dumneavoastră, a mea şi a tuturor celor care trăiesc în acest oraş", a punctat Daniel Băluţă.

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat luni că autorizaţia de construire obţinută de Primăria Sectorului 4 pentru lucrări la Planşeul Unirii prezintă "multiple elemente de nelegalitate".

Edilul general a însoţit luni, în jurul prânzului, o echipă a Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti, pentru a demonta gardurile care împrejmuiesc organizarea de şantier amplasată de Primăria Sectorului 4 în zona Parcului Unirii, pentru a începe lucrările la planşeu. În momentul în care poliţiştii locali ai Municipiului Bucureşti au dorit să îndepărteze gardurile, au fost opriţi de poliţişti locali de la Sectorul 4.

Nicuşor Dan şi reprezentanţii Poliţiei Locale s-au deplasat la o secţie a Poliţiei naţionale, pentru a tranşa chestiunea lucrărilor de la Planşeul Unirii. Ulterior, primarul general a punctat că reprezentanţii Poliţiei Naţionale nu au ajuns deocamdată la o concluzie în ce priveşte legalitatea deschiderii şantierului pentru Planşeul Unirii, după ce au discutat atât cu el, cât şi cu cei de la Primăria Sectorului 4.

