Care este stadiul lucrărilor la planșeul Unirii. „Vom continua în funcție de bugetele alocate de Guvernul României"
Lucrările la planșeul Unirii sunt în grafic, iar stadiul acestora în momentul de față este undeva la 25%, după cinci luni de la debutul lor, dar înregistrăm și facturi restante în jur de 135 de milioane de lei, a declarat, sâmbătă, antreprenorul Cristian Erbașu, în marja unei conferințe organizate de Consiliul Concurenței.

„Lucrările sunt în grafic. Momentan am avut 150 de milioane de lei bugetați pentru acest an. Avem lucrări de aproape 200 de milioane de lei. Prima fază va fi finalizată în acest an și vom continua cu următoarele faze în funcție de bugetele alocate de Guvernul României. Prima fază înseamnă ceea ce s-a început acum în zona dinspre Splai, dinspre Hanul lui Manuc și acea parte dinspre râul Dâmbovița unde era extrem de deteriorat, însă trebuie să continuăm și să ne ducem și spre zona metroului și spre zona pasajului pentru a fi consolidate”, a afirmat acesta.

Erbașu a precizat că, în cazul în care nu se vor mai aloca bani pentru restul lucrărilor, acestea se vor opri la această fază.

„Bugetul nu ajunge pentru finalizarea lucrărilor. Vom vedea la anul. Dacă nu ne alocă bani, evident că va trebui să ne oprim la această fază, dar avem promisiuni că această lucrare este prioritară pentru că e totuși mijlocul Bucureștiului, este extrem de circulată zona, influențează viața multor bucureșteni. Și, odată începută, și știți bine în ce condiții a fost începută, trebuie finalizată. Stadiul lucrării în momentul de față e undeva la 25% după cinci luni. (...) Există soluții inclusiv de circulație a tramvaiului prin piață și se analizează - mai mult ca sigur va avea traseu prin Piața Unirii”, a spus el.

În ceea ce privește facturile aferente lucrărilor, Cristian Erbașu a menționat că încă nu s-au plătit 135 de milioane de lei.

„Sunt restanțe, dar nu sunt foarte vechi. Facturile sunt la nivel de o lună, două. Valoarea este în jur de 135 de milioane de lei”, a arătat constructorul.

