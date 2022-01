Dacian Cioloș îi cere premierului să se implice direct în rezolvarea problemelor agricultorilor: ”Există riscul întârzierii în implementarea măsurilor”

Președintele USR, Dacian Cioloș, i-a cerut premierul Nicolae Ciucă luni, 10 ianuarie, să se implice direct în realizarea Planului Naţional Strategic pentru agricultură. Problemele din acest sector nu sunt doar ale fermierilor și nu trebuie rezolvate doar de ministru, a subliniat acesta.

În cadrul unei conferinţe de presă, Cioloş a subliniat că PNS ar urma să aducă României 22 de miliarde de euro prin Politica Agricolă Comună, în anii care vin. El a menţionat că problemele referitoare la agricultură trebuie discutate la nivelul Guvernului, nu doar al ministerului, inclusiv din prisma faptului că România exportă materie primă şi importă produse finite costisitoare.

”Îi cer premierului să se aplece şi asupra Planului Naţional Strategic pentru agricultură. E vorba de 22 de miliarde de euro pentru următorii ani şi, aşa cum a făcut-o pe ultima sută, cu PNRR, ca să recupereze întârzierile acumulate în ultimele luni ale anului trecut, mă aştept să aibă un ochi şi pe ce se întâmplă la Ministerul Agriculturii, să nu mai fim în situaţia în care premierul discută cu ministrul doar atunci când îi cere demisia. Avem cumva reflexul să avem impresia că problemele legate de agricultură sunt doar ale fermierilor şi sunt probleme sectoriale şi le rezolvă ministrul. Iată că nu le rezolvă ministrul, mai ales când avem un ministru căruia i s-a urcat la cap şi care are intenţia să revoluţioneze tot în câteva săptămâni”, a declarat liderul USR.

Cioloş a menţionat că la finele anului trecut PAC a fost reformată, oferind o marjă de manevră mai mare statelor membre, dar şi ”o responsabilitate mai mare” a autorităţilor naţionale în ce priveşte felul în care vor fi cheltuiţi banii. El a adăugat că România ar fi trebuit să propună deja Comisiei Europene un plan naţional strategic, în care să explice cum intenţionează să valorifice fondurile.

”Din păcate, tocmai am aflat de la domnul ministru Chesnoiu (...) că abia acum are intenţia să se apuce să lucreze, că aruncă la coş ceea ce a lucrat predecesorul său, ministrul liberal al agriculturii. Şi chiar dacă PNL e în parteneriat la guvernare cu PSD, se pare că nu reuşesc să se înţeleagă, să asigure un minim de continuitate şi cei care vor plăti preţul acestor neînţelegeri şi orgolii sunt în primul rând fermierii, antreprenorii din mediul rural, autorităţile locale din mediul rural, care ar fi trebuit deja să aibă mai multă claritate legat de ceea ce vrea să facă Guvernul României cu aceşti bani, ce propuneri de scheme de finanţare are în vedere şi, evident, ar fi trebuit să existe deja aceste consultări, pentru ca până la sfârşitul anului (2021, n.r.) Guvernul României să depună acest Plan Naţional Strategic la Comisia Europeană şi să înceapă să îl negocieze cu CE”, a precizat preşedintele USR.

Deşi statele membre nu sunt penalizate în mod direct pentru faptul că nu au respectat termenul de 31 decembrie 2021 pentru a transmite Comisiei Europene Planul Naţional Strategic pentru agricultură, a subliniat Cioloş, cei care riscă să fie afectaţi sunt beneficiarii fondurilor.

”Avem un risc de întârziere în implementarea acestor măsuri de sprijin în următoarele luni şi în următorul an”, a spus el.

Luni, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Chesnoiu, a demarat consultările pentru elaborarea Planului Naţional Strategic 2023-2027, la întâlnire fiind prezenţi peste 80 de participanţi, atât experţi din ministerul de resort cât şi reprezentanţi ai asociaţiilor de fermieri, ai grupurilor de acţiune locală şi ai distribuitorilor de produse agricole, a informat ministerul.

