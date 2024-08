Liderul AUR a prezentat Planul SIMION pentru Sport: „Vreau ca sportul să se practice de la -9 luni la 80+” VIDEO

Preşedintele AUR, George Simion, candidat la alegerile prezidenţiale, a prezentat sâmbătă, 3 august, Planul SIMION pentru Sport.

Evenimentul a avut loc lângă Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, închis de mai bine de şase ani din cauza situaţiei de degradare.

”De ruşine faţă de David Popovici şi dintr-un calcul politic suntem aici. M-aş fi aşteptat ca ceilalţi contracandidaţi să reacţioneze. Nu au spus niciun cuvânt. Au lăsat pe seama primarilor, cumva să se certe cine are atribuţii cu privire la bazinele olimpice, de exemplu. La modul concret, viitorii noştri consilieri de la Sectorul 5 au obligaţia ca bazinul olimpic care a existat în sectorul 5 să fie reconstruit, în următorul an cel puţin la nivel de temelie. Suntem astăzi aici, exact în imaginea sportului românesc din 2024, în care toate sunt distruse. Bazinul olimpic de aici din Complexul Naţional nu există. Am văzut cu ochii mei cum înotătorii, cum cei care aveau sărituri într-un bazin, săreau într-o sală închisă pe saltele, aici în Complexul Naţional, nu în bazin. Aşa se pregăteau ei pentru sărituri în apă. Asta este imaginea, din păcate, a sportului românesc în care nu avem un patinoar. Acest patinoar este pasat de la un primar la altul, de la un ministru la altul din 2010”, a spus George Simion, în cadrul discursului de prezentare a planului pentru sport.

Ads

Potrivit AUR, în Complexul Lia Manoliu există inclusiv un bazin interior de înot, unde s-ar fi putut antrena David Popovici şi, deşi există bani la buget, bazinul aşteaptă să fie renovat de mai bine de şase ani. Licitaţiile s-au blocat de mai multe ori, iar politicienii îşi pasează vina.

”Ce îşi doreşte George Simion pentru sport. Vreau ca educaţia fizică şi sportul să se practice de la -9 luni la 80+, vreau ca fiecare român să aibă şansa să facă sport oricum doreşte, numai nu sub formă de jocuri pe calculator, că am înţeles că se încearcă declararea lui ca sport olimpic. Fac parte din categoria politicienilor. David Popovici s-a referit si la mine când a avut discursul manifest. Cum a făcut şi Brânză acum patru ani. Pot să dau din umeri, să zic să sunt în opoziţie, că nu pot schimba nimic, că orice iniţiativă e respinsă şi că atunci când ajungem la putere vom face. Până atunci să îi las pe Ciucă şi Ciolacu să îşi rupă gâtul pe subiect. Este, însă, şi responsabilitatea mea de a da răspunsuri.

Ads

Problemele sportului: cum atragem copiii către sport? În primul rând prezentând acest lucru ca un model. E o pierdere că nu reuşim să transformăm medaliile olimpice în copii care să se ducă către sport. Nu avem baze, stadioane, iar şcolile, liceele, universităţile sunt pline de scutiţi medical. Este o problemă sistemică, eu o încadrez la sănătatea naţiunii. David Popovici nu e rezultatul sportului românesc, este o excepţie în sportul românesc. Nu mă interesează competiţia sportivă. Competiţia trebuie să fie rezultat al faptului că implicăm toate păturile societăţii să practice sport.

Cred că preşedintele României, împreună cu părinţii, sportivii, fostele glorii, trebuie să ne dăm mâna împreună cu românii din tribune. Imaginea de azi e cu arene sportive goale, din păcate, şi putem face multe dacă ne dăm mâna mediul politic, economic, media şi ne ridicăm din propria cenuşă, ca pasărea Phoenix”, a adăugat George Simion.

La prezentarea Planului Simion pentru Sport au fost prezenţi mai multe personalităţi din domeniu.

Ads

”Ne-am întors în timp. Suntem într-o bază sportivă care nu arată a complex sportiv naţional. În spatele meu ar fi trebuit să fie un stadion de atletism. Această pistă a fost ridicată şi mutată abuziv pe un teren din spatele nostru care nu s-a mai făcut niciodată pentru că nu a vrut nimeni să se facă. În dreapta noastră este bazinul de înot care este horror. E o sală de atletism în care atleţii se antrenează, dar nu pot face performanţă. Dacă te antrenezi în condiţii proaste, performanţele sunt la fel de proaste”, a spus Monica Iagăr, campioană europeană la atletism.

Şi fostul preşedinte al Federaţiei de Hochei, Alexandru Hălăucă, a vorbit despre situaţia dezastruoasă din sportul românesc.

”În Bucureşti, după 1989, şcolile sportive au fost desfiinţate, iar infrastructura a rămas la fel ca în 1989, ba chiar unele au fost deteriorate şi în locul lor au apărut alte obiective. În această perioadă de după revoluţie s-au construit patinoare doar în zona Harghita şi Covasna. Factorul politic decide fără a ţine cont de potenţialul demografic şi economic”, a spus acesta.

Ads

La eveniment au fost prezenţi şi profesionişti în domeniul fotbalului, al boxului sau al artelor marţiale. Toţi au criticat starea în care se află sportul românesc din cauza actualilor politicieni. ”Depolitizarea federaţiilor, a sistemului de finanţare a cluburilor publice, introducerea meritocraţiei ca principiu zero în funcţionarea sportului românesc, acestea sunt elementele pentru Planul Simion. Nu de politruci avem nevoie în sport. Decenii la rând politicienii au jucat meciul împotriva Românilor! Au faultat repetat, au cumpărat arbitri, ne-au anulat performanţele, au triumfat pe cârca românilor. În 2024, Planul SImion vine şi pune mingea pe punctul cu var. Este ultimul minut al prelungirilor pentru ticăloşi, pentru că românii vor executa penalty-ul. Prin vot ne recâştigăm viitorul”, a susţinut Ciprian Parachiv, fost fotbalist.

”Zice toată lumea să facem sportivi să fie mai buni decât ceilalţi, noi face, încercăm, dar condiţiile sunt vitrege. Noi plecăm cu ei afară, când văd cum se pregătesc ceilalţi ne vine să o luăm la vale. Să ai trei bazine în ţara asta şi să scoţi campion olimpic e o treabă foarte mare. Nu e vorba doar de înot. În toate sporturile sunt săli degradate”, a declarat Relu Auraş, antrenor de box.

Ads

”Nu mai am casă, locuiesc pe stradă. Cineva ne-a spus că ne ia stadionul să îl facă frumos şi că ni-l dă înapoi, am rămas homless. Ce este dureros în toată povestea asta e că acest lucru nu se întâmplă doar în rugby. Am devenit o ţară cu farmacii la fiecare colţ, am uitat cât poate să facă sportul pentru copii. Cel mai important e să convingem oamenii să facă sport pe tot parcursul vieţii”, a susţinut prof. Nicolae Ungureanu, antrenor de rugby.

Şi sensei Florentin Marinescu, pionier în arte marţiale în România, a fost prezent la eveniment. ”Pentru mine un ochi plânge şi unul râde, de 35 de ani tot mai prindem câte o medalie, un titlu, venim cu el şi justificăm încă patru ani de diverse lucruri pe care le facem”, a afirmat Florentin Marinescu.

Alianţa pentru Unirea Românilor anunţă că va continua prezentarea Planului SIMION şi pentru celelalte domenii cheie.

Miercuri, George Simion va fi prezent în judeţul Buzău, acolo unde va prezenta programul de guvernare pentru gospodăria ţărănească.

Ads