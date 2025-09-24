10 lucruri pe care nu ar trebui să le depozitezi niciodată în recipiente din plastic. Care sunt cele mai bune alternative

Când vine vorba de depozitare, e foarte probabil să ai în casă o colecție de recipiente din plastic la îndemână. Deși aceste produse sunt rezistente și ieftine, uneori nu sunt cele mai potrivite pentru obiectele pe care le pui în ele.

Iată ce spun experții că nu ar trebui să depozitezi niciodată în recipiente din plastic și care sunt cele mai bune alternative.

Carne crudă

„Sincer, nu mă simt confortabil să pun carne crudă în recipiente din plastic, din motive legate de contaminarea încrucișată,” spune Aaron Taub, proprietarul și directorul unei companii americane specializate în servicii de organizare profesională a locuințelor și birourilor din Dallas, care preferă să le depoziteze în recipiente din sticlă.

Totodată, este important ca recipientul în care păstrezi carnea crudă să aibă un capac etanș. Capacele care se deschid ușor sau sunt largi pot provoca scurgeri, lucru absolut nedorit cu carnea nepreparată.

Sosuri de roșii și curry

Ai un bol de plastic care rămâne mereu pătat de sosul de paste preferat? Asta pentru că, spun experții, sosurile de roșii și curry-urile nu ar trebui păstrate în astfel de recipiente. „Aciditatea din sosurile de roșii poate degrada plasticul și poate provoca absorbția mirosurilor în timp,” spune Grace Vallo este bucătar și creatoare de rețete. „La fel și curry-urile.” În plus, reacția chimică cu plasticul poate cauza colorarea roșie rămasă și posibila migrare a substanțelor chimice.

Ads

Usturoi, ceapă și verdeață proaspătă

Când ai nevoie rapid să depozitezi usturoiul curățat sau verdețurile proaspete din grădină, experții recomandă orice altceva în afară de plastic. „Alimentele cu miros puternic, precum ceapa, usturoiul și anumite brânzeturi, pot pătrunde în plastic, lăsând miros și riscând să afecteze alte alimente depozitate ulterior,” spune Becky Hardin fondatoarea unui blog. culinar.

Verdeața proaspătă se ofilește și își pierde aroma rapid în recipiente din plastic, deoarece acestea nu oferă o ventilație corespunzătoare.

Fructe

La fel ca ierburile, fructele precum fructele de pădure, avocado sau citricele ar trebui să fie ferite de plastic. „Am observat că fructele se strică mai repede în plastic decât în recipiente din sticlă,” spune Traub pentru southernliving.com. Lipsa ventilației favorizează apariția mucegaiului și a texturii moi, din cauza condensului.

Ads

Alimente fierbinți

„Alimentele și lichidele fierbinți nu trebuie niciodată depozitate în recipiente din plastic, deoarece temperaturile ridicate pot determina eliberarea de substanțe chimice dăunătoare,” spune Hardin. „Asigură-te că lași mâncarea să se răcească înainte de a o pune în plastic.”

Alimente grase, uleioase sau bogate în grăsimi

Alimentele cu mult ulei sau grăsime nu reacționează bine cu plasticul și e nevoie de alternative mai bune, precum sticla. „Alimentele bogate în grăsime pot degrada plasticul pe termen lung și pot contamina mâncarea. De exemplu, lasagna nu ar trebui pusă în recipiente din plastic, deoarece grăsimea absoarbe mai multe substanțe chimice din plastic decât alte tipuri de alimente,” explică Hardin.

Cărți

Nu doar alimentele au limitări când vine vorba de plastic. Unele obiecte din gospodărie ar trebui păstrate în altceva. Traub spune că una dintre acestea sunt cărțile. „Mulți clienți din sud depozitează cărți în recipiente mari de plastic în garaj. Într-o cameră cu temperatură controlată ar fi în regulă, dar umiditatea poate deforma paginile sau provoca mucegai, deteriorând cărțile în timp.”

Ads

Obiecte din piele

Traub recomandă păstrarea obiectelor din piele — genți, cizme, jachete — departe de plastic sau depozitarea lor cu atenție pentru a proteja materialul. „Articolele din piele pot fi păstrate în plastic doar într-un loc răcoros și uscat. Orice urmă de umiditate poate provoca mucegai sau crăparea pielii. Recomand folosirea pliculețelor cu gel de silice dacă le depozitezi în plastic.”

Fotografii

Fotografiile pot fi deteriorate dacă sunt lăsate în plastic. „Plasticul poate afecta fotografiile dacă se acumulează căldură sau umezeală. Ele se pot lipi sau decolora. Recomand recipiente speciale pentru depozitarea fotografiilor pentru a le păstra în siguranță pe termen lung,” avertizează Traub.

Lumânări

„Depozitarea lumânărilor în recipiente de plastic, într-un loc răcoros și uscat, poate fi ok. Însă dacă recipientul este expus la căldură sau soare, ceara se poate înmuia sau topi. Mi s-a întâmplat și a făcut mizerie și lumânările și-au pierdut forma,” spune Traub.

Cele mai bune alternative la plastic

Pentru majoritatea acestor obiecte, în special pentru alimente, sticla este soluția ideală. Este inertă, rezistentă la pete și potrivită pentru alimente reci sau fierbinți. De asemenea, pungile din silicon sunt o opțiune ecologică, lavabilă și reutilizabilă.

Ads