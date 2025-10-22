Hidroelectrica anunță că suspendă plata cu cardul a facturilor. Care este motivul și când revine funcționalitatea

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 18:24
544 citiri
Hidroelectrica anunță că suspendă plata cu cardul a facturilor. Care este motivul și când revine funcționalitatea
Bancomat FOTO Pixabay

Compania de stat Hidroelectrica a anunțat miercuri, 22 octombrie, că derulează în perioada 23 – 31 octombrie 2025 un proces de up-gradare a sistemelor informatice utilizate pentru gestionarea plăţilor prin aplicaţia iHidro, perioadă în care funcţionalitatea de plată cu cardul va fi temporar suspendată.

”În interesul direct al clienţilor noştri şi în linie cu angajamentul Hidroelectrica de a oferi servicii moderne, sigure şi eficiente, compania derulează în perioada 23 – 31 octombrie 2025 un proces de up-gradare a sistemelor informatice utilizate pentru gestionarea plăţilor prin aplicaţia iHidro. Ca urmare a acestor lucrări, funcţionalitatea de plată cu cardul va fi temporar suspendată în intervalul menţionat.

Această măsură este necesară pentru implementarea unor îmbunătăţiri care vor asigura o experienţă de utilizare mai rapidă, o securitate sporită a tranzacţiilor şi o interfaţă mai prietenoasă pentru toţi utilizatorii aplicaţiei. Modernizarea constantă a sistemelor noastre IT este o investiţie în confortul şi siguranţa clienţilor. Dorim ca interacţiunea cu Hidroelectrica să fie simplă, intuitivă şi adaptată nevoilor lor”, anunţă compania.

Pe durata lucrărilor, clienţii au la dispoziţie alternativele existente pentru plata facturilor, facturilor (inscrise pe pagina 2 a facturii) care rămân active şi funcţionale:

- Prin internet banking, folosind datele de pe factură („Cont contract” şi „Număr factură”);

- La automatele de plată partenere, disponibile in sediile bancilor,în reţele comerciale şi spaţii publice, pe baza codului de client;

- Prin scanarea codului de bare de pe factură, la partenerii agreaţi;

- Prin mandat Direct Debit, pentru plata automată a facturii din contul bancar personal.

Detalii complete despre aceste opţiuni pot fi consultate pe site-ul oficial al companiei, la secţiunea furnizare energie.

”Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente şi le mulţumim clienţilor pentru înţelegere şi sprijin. Prin aceste investiţii în infrastructura digitală, Hidroelectrica continuă să îşi consolideze poziţia ca furnizor de energie fiabil, orientat către client şi dedicat calităţii serviciilor sale”, menţionează compania.

