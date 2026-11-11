Șoferii au găsit o metodă prin care evită să plătească parcarea în București. Legea nu prevede nicio sancțiune pentru această situație

Autor: Mihai Diac
Marti, 10 Noiembrie 2026, ora 22:49
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Șoferii au găsit o metodă prin care evită să plătească parcarea în București. Legea nu prevede nicio sancțiune pentru această situație
Locuri de parcare cu plată în București - FOTO Facebook /Compania Municipală de Parking București

Unii șoferi au găsit o metodă nelegală prin care parchează fără să plătească pe locurile administrate de Primăria Capitalei, deși pe aceste locuri, în mod normal, parcarea se plătește.

Pentru anii 2026 și 2027, Primăria Capitalei a decis că singurele mașini care sunt scutite de plata parcării sunt cele complet electrice. Acestea se pot identifica rapid întrucât au numere de înmatriculare verzi.

Dar în mod nelegal, sunt și mașini cu motor pe benzină sau motorină, deci scot fum pe țeava de eșapament, dar care poartă numere verzi și, pe acest motiv, nu plătesc parcarea, relatează Observator News la data de 10 noiembrie 2026.

Conform legii, la înmatriculare, aceste mașini nu au primit numere verzi, ci numere negre, normale, ca toate mașinile cu motor termic. "Șmecheria" găsită de proprietarii lor este să ceară, la înmatriculare, o combinație de litere identică celei de la mașina lor anterioară, care fusese electrică și, de aceea, avea număr verde. Proprietarul și-a vândut mașina electrică, dar a păstrat plăcuțele verzi, apoi le-a montat pe noua mașină, chiar dacă nu este electrică.

"Numărul cu caractere de culoare verzi poate fi păstrat și folosit apoi pe un alt vehicul electric. Păstrarea combinației numărului de înmatriculare nu înseamnă automat și păstrarea culorii verzi. Anul trecut, 260 de persoane au făcut așa", a declarat Loredana Pisică, purtător de cuvânt DGPCI.

Un motiv pentru care unii șoferi nu renunță la numerele verzi nici după ce vând mașina electrică este scutirea de plata parcării. În București, un abonament lunar de parcare costă 500 de lei pentru locurile administrate de Primăria Capitalei, pentru mașinile termice, în timp ce electricele au gratuitate. Deci neplata parcării pe un an an duce la o economie de 6.000 de lei.

Însă gratuitatea la parcare va fi anulată, chiar și pentru mașinile electrice. Primăria Capitalei a anunțat că vrea să elimine complet această facilitate.

"Pentru mașinile care sunt înregistrate în registrul nostru electronic, aceste înregistrări sunt valabile și pentru anul viitor, gratuitatea expiră la 31 decembrie 2027", a precizat Cristian Olaru, director la Compania Muncipală Parking București.

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