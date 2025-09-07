Casa de Pensii are costuri cu Poșta de 10 ori mai mari, pentru a trimite pensiile cash, decât comisioanele bancare plătite pentru pensionarii care au card

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că costurile cu Poșta pentru Casa Națională de Pensii sunt de 10 ori mai mari, pentru jumătate dintre pensionari, care optează să-și primească banii cash, decât sumele pe care le plătește Poșta, ca și comisioane bancare, pentru cei cu card și care au optat pentru a primi pensia în cont.

Ministrul a precizat că trebuie încurajați din ce în ce mai mulți pensionari să opteze pentru primirea pensiei pe card.

Ministrul a declarat la postul România TV că a lansat recent o discuție în spațiul public privind costurile cu Poșta pentru Casa Națională de Pensii, costuri care ”sunt de 10 ori mai mari pentru jumătate dintre pensionarii care optează să-și primească banii cash, decât sumele pe care le plătește Poșta, ca și comisioane bancare, pentru cealaltă jumătate dintre pensionari”.

”Ideea noastră este, și trebuie să o spun de la bun început, de a nu obliga pe nimeni. Nu sunt adeptul măsurilor restrictive și îngrădirii libertăților cetățenilor, dar cred că trebuie să încurajăm din ce în ce mai mulți pensionari, și se întâmplă asta în mod natural, vă spuneam că jumătate dintre pensionari își iau acum pensiile pe card, deci cealaltă jumătate trebuie încurajată ca, în cât mai mare măsură, să opteze pentru această variantă, care este mai rapidă, este fără mari bătăi de cap din punct de vedere organizatoric”, a subliniat Florin Manole.

Ministrul Muncii a menționat că, pentru a primi pensiile pe card, este nevoie și de o infrastructură.

”Sunt perfect conștient că nu există un bancomat în orice mică localitate din România, sunt perfect conștient că unii dintre cetățeni nu vor vrea și ei trebuie să aibă și să-și păstreze în continuare acest drept și sunt convins că unii nu se pricep să umble cu cardul. Pentru aceștia, nicio problemă, dreptul lor rămâne în vigoare de a-și primi pensia prin poștă. Dar, repet, cu cât mai mulți pe card, cu atât va fi mai facil și mai ușor și totuși ne apropiem de 2025, din toate punctele de vedere”, a subliniat Manole.

