Toate pensiile vor fi achitate în sistemul public de pensii până pe 15 decembrie, iar o parte din bani au fost deja viraţi Companiei Naţionale Poşta Română de săptămâna trecută, a declarat miercuri, 29 noiembrie, preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice, Daniel Baciu.

El a fost întrebat dacă pensiile vor fi virate la timp, în condiţiile în care sunt două zile libere, 30 noiembrie şi 1 Decembrie.

"De când sunt preşedinte la Casa Naţională de Pensii nu s-a întârziat absolut nicio zi. E aceeaşi procedură în fiecare an. Am făcut toate diligenţele în acest sens. Deja o parte din bani i-am virat Companiei Naţionale Poşta Română începând chiar de săptămâna trecută - o sumă substanţială. Aproximativ 50% din suma pe luna decembrie am virat-o. Urmează să facem plăţi şi după 1 Decembrie. Luni, 4 decembrie, vom mai face încă o plată, vom mai face şi ulterior, astfel încât oamenii să primească banii la timp, aşa cum îi primesc lună de lună, să nu se simtă aceste zile libere. Colegii mei din teritoriu, din casele teritoriale de pensii, depun toate eforturile ca banii să ajungă la timp la pensionari. Până pe data de 15 decembrie, toate pensiile vor fi achitate în sistemul public de pensii. Colegii mei sunt responsabili, nu va fi afectat procesul de plată a pensiilor pe luna decembrie", a subliniat Daniel Baciu, la lansarea oficială a aplicaţiei RODPA1 a CNPP.

Şeful Casei Naţionale de Pensii a dat asigurări că plata pensiilor se va face chiar dacă va continuă greva angajaţilor din Ministerul Muncii.

"Trăim într-o ţară democratică, este dreptul lor să protesteze. Unii sunt în protest spontan, alţii sunt în grivă, dar sunt două lucruri diferite, sunt două planuri diferite. Ei revendică nişte drepturi salariale care, sincer, sunt nişte lucruri destul de clare şi evidente. Sunt diferenţe mari între salariile din casele teritoriale de pensii şi alte instituţii publice. Acest lucru nu este de contestat, sunt diferenţe de câteva mii de lei, nu e vorba de o diferenţă mică. Este dreptul lor să protesteze, dar misiunea lor este destul de nobilă, pentru că ei trebuie să asigure servicii de calitate seniorilor români şi asta fac, lună de lună, cu profesionalism şi nu se pune problema ca colegii mei din teritoriu să nu facă această plată a pensiilor, cum o fac de fapt regulat pe fiecare lună, în decursul unui an", a mai spus Baciu.