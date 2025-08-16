Consilierul prezidențial Radu Burnete spune dacă este posibil să apară probleme la plata pensiilor și a salariilor. „Dacă nu facem nimic și dacă nu redresăm bugetul.”

Radu Burnete, consilierul prezidențial al lui Nicușor Dan pe probleme economice şi sociale FOTO /Hepta

Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat sâmbătă, 16 august, că statul român nu are probleme cu banii şi în niciun caz nu are probleme în a se finanţa şi este exclus să existe întârzieri pe zona de pensii şi salarii, dar, dacă nu facem nimic şi nu redresăm bugetul, acolo ajungem, într-un an, doi pentru că nu e de joacă.

Noi trebuie neapărat să reducem acest deficit şi destul de repede, a mai spus Burnete, el precizând că anumite investiţii publice vor trebui amânate, fazate sau să intre în conservare.

”Statul român nu are probleme cu banii şi în niciun caz nu are probleme în a se finanţa. Ce avem în schimb, datorită acestei construcţii bugetare pe care am încercat să o aranjăm cumva, ca deficitul să dea 7, spunând că vedem noi la rectificare cine de ce mai are nevoie, cumva tipul ăsta de probleme (…) e implicit în tipul ăsta de construcţie bugetară, în care încerci să faci lego-ul să se potrivească şi pe la jumătatea anului asta se întâmplă. Unii rămân fără bani, trebuie să primească la rectificare. O să vedeţi că majoritatea acestor lucruri se vor corecta odată cu rectificarea bugetară, pentru că economia încetineşte şi noi, inevitabil, colectăm mai puţin. Chiar dacă acum în august au crescut anumite taxe şi impozite, jumătate de an nu putea fi vorba de asta”, a spus Burnete la Antena 3.

Potrivit consilierului prezidenţial, e nevoie să şi reducem anumite cheltuieli, dar cu siguranţă nu vor fi din zonele astea esenţiale precum pensii, salarii. ”Dacă nu facem nimic şi dacă nu redresăm bugetul nostru, acolo ajungem, într-un an, doi de zile. Nu e de joacă cu chestia asta. Noi trebuie neapărat să reducem acest deficit şi destul de repede”, a subliniat Radu Burnete.

Potrivit consilierului, este exclus să apară întârzieri la plata pensiilor şi salariilor. ”Din punctul meu de vedere, e exclus să existe întârzieri pe zona asta de pensii şi salarii. Unde trebuie să se uite Guvernul, şi a spus-o şi premierul şi am discutat-o şi noi mult aici, când erau negocierile pentru formarea Guvernului, din păcate avem un nivel mare de supracontractare. Ce înseamnă asta? Avem mult prea multe investiţii publice în derulare, de la investiţii mari de infrastructură, la investiţii mai mici în fiecare unitate administrativ-teritorială, comună, sau sat, sau oraş, şi aşa mai departe. Din păcate, în ultimii ani de zile, am deschis complet portofele pentru astfel de investiţii”, a explicat Burnete.

El a menţionat că statul român nu a avut o imagine de ansamblu.

”În clipa de faţă cred că, dacă vor fi anumite întârzieri, sau vor trebui luate anumite decizii, vor ţine mai degrabă de zona asta, anumite investiţii publice care trebuie amânate, fazate, acolo cred că vom vedea mai degrabă, să intre în conservare. Aţi văzut că şi Comisia Europeană ne-a solicitat, ca din PNRR, să renunţăm la o parte din proiecte, pentru că, pur şi simplu, stadiul lor de realizare era foarte scăzut, erau la 50%, şi nu mai aveam un an să le terminăm. Deci aici cred că se vor închide lucrurile, în niciun caz la cheltuielile de bază ale statului”, a dat asigurări consilierul prezidenţial.

