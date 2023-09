Lovitură grea pentru Putin: Trupele ucrainene au ocupat platformele petroliere din preajma Crimeei VIDEO

Platformelor pentru foraj de petrol şi gaze din largul coastei de nord-vest a Crimeei au fost cucerite de trupele Kievului, anunță serviciul de informaţii al apărării (GUR) din Ucraina.

Platformele, cunoscute sub numele de Turnurile Boiko, erau controlate de Rusia după ce Moscova a anexat ilegal peninsula Crimeea în 2014.

Serviciul de informaţii condus de generalul Kirilo Budanov spune că turnurile au fost folosite de ruşi ca locuri de aterizare a elicopterelor şi pentru desfăşurarea de echipamente radar. "O operaţiune unică pentru a stabili controlul asupra turnurilor Boiko a fost efectuată de unităţile de informaţii ale apărării", a anunţat GUR, care a publicat şi o înregistrarea video din timpul misiunii.

"În timpul operaţiunii, forţele speciale au reuşit să captureze trofee valoroase: un stoc de muniţie pentru elicoptere de tip UAM (rachete de avion neghidate), precum şi radarul Neva, care poate urmări mişcarea navelor în Marea Neagră", a precizat GUR.

"În timpul uneia dintre fazele operaţiunii, a avut loc o luptă între forţele speciale ucrainene aflate pe bărci şi un avion de luptă rusesc Su-30. În urma bătăliei, aeronava rusă a fost lovită şi a fost forţată să se retragă", susţine GUR.

A video on how Special Operations Forces of the GUR managed to take control of the gas and oil drilling platforms 'Boyko towers' near the coast of Crimea in the Black Sea. pic.twitter.com/wFrLbLdltA